Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul este convocat, luni, in sedinta extraordinara, incepand cu ora 16.00, dupa ce Curtea Constitutionala a stabilit ca Legea pentru revizuirea Constitutiei respecta prevederile constitutionale. Guvernul va emite o OUG pentru desfasurarea referendumului in doua zile, potrivit purtatorului de cuvant…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a declarat miercuri, la Palatul Victoria, ca in ședința Executivului s-a aprobat majorarea bursei „Bani de liceu” la suma de 250 de lei lunar, de la valoarea actuala de 180 de lei lunar. „In sedinta de Guvern de astazi, pe ordinea suplimentara, la propunerea…

- Joi, a fost aprobata in sedinta de guvern Ordonanta privind modificarea si completarea unor acte normative in domeniul educatiei. Actul normativ vine sa modifice si sa completeze mai multe aspecte importante din Legea educatiei nationale nr.1/2011, in vederea cresterii calitatii in invatamant. Printre…

- Legea pensiilor va fi prezentata joi, in ansamblu, va ramane o luna in dezbatere publica, apoi va fi avizata de alte ministere, pentru a se transforma in proiect de lege al Guvernului si va ajunge in Parlament, a declarat, luni, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu. "Joi va fi prezentarea legii în…

- Guvernul se reunește joi pentru a doua oara in ședința, saptamana aceasta. Au aparut din nou suspiciuni privind Ordonanța pe grațiere și amnistie, dupa convocarea conducerii Parlamentului pe seara. USR atrage atenția ca stabilirea ședinței Biroului Permanent al Senatului, la ora 18.00, inseamna ca PUterea…

- Conducerea Senatului se reunește joi la ora 18:00 in contextul in care sesiunea extraordinara se incheie oficial. Totodata, Guvernul are programata joi o noua ședința de lucru. De altfel, purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu a declarat public ca Executivul va avea o noua ședința pentru ca…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat, marți, Legea privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, informeaza Administrația Prezidențiala, citata de Mediafax. In perioada vacanței parlamentare Executivul poate emite ordonanțe in domenii care nu fac obiectul legilor organice, conform actului...

- Iar sindicaliștii mai pot aștepta... Premierul Viorica Dancila si-a amanat tot programul oficial pentru ziua de vineri. Pentru prima data in mandatul sau, Dancila trebuia sa participe la sedinta comitetului tripartit, o intalnire cu sindicalistii. Doar ca, ulterior, aceasta intalnire a disparut din…