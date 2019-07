Stiri pe aceeasi tema

- 'Iata ca decizia Guvernului de a transforma Romania intr-un etalon al eco-mobilitatii, la nivel european, s-a dovedit una castigatoare. In premiera, in doar patru luni de la lansare, bugetul programului 'Rabla Plus' pentru persoane fizice a fost consumat in intregime, cu 334 de rezervari. Acest lucru…

- Incepand de luni, 15 iulie 2019, bugetul Programului Rabla Plus pentru persoanele fizice se va suplimenta cu 15 milioane de lei, fiind pentru prima data in istoria programului cand se epuizeaza sumele alocate. Ministrul Mediului: Speram sa fie consumata si noua alocare Bugetul alocat…

- Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) va aloca 400 de milioane de lei pentru lucrari destinate cresterii eficientei energetice a retelelor de termoficare si reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera ale acestora, incluse in cadrul unui program multianual implementat de Ministerul Dezvoltarii…

- Astfel, din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) s-a autorizat la plata suma de 1,817 miliarde euro, din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR) suma de 460,93 milioane euro, cofinantarea de la bugetul national in suma de 71,77 milioane euro, iar platile din bugetul national…

- Guvernul a aprobat suplimentarea bugetului Ministerului Mediului cu 650 de milioane de lei pentru restituirea taxei auto, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu, citat de Agerpres.roGuvernul a aprobat un proiect de hotarare privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a anuntat joi ca, la inceputul saptamanii viitoare, cele 700 de milioane de lei care au fost transferate catre Fondul de mediu pentru restituirea taxei auto trebuie sa se regaseasca in conturile romanilor. "Astazi, in Guvern, am avut o propunere de act…

- Ministerul de Externe anunța, prin Agentul Guvernamental pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene, ca va formula un recurs dupa ce a pierdut un proces cu Comisia Europeana, la Tribunalul de la Luxembourg, din cauza ca a depus tardiv o contestatie.SENTINȚA Tribunalului UE poate fi consultata…