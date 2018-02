Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a confirmat in cadrul unei conferinte de presa, ca ministrul Justitiei a avut o scurta discutie cu premierul Viorica Dancila, in contextul scandalului declansat de inregistrarile publicate de fostul deputat Vlad Cosma.Citeste si: ALERTA - Ministrul…

- Toader, chemat in fata premierului Dancila: Sunt ingrijorata si nu ma simt confortabil Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va avea, joi, la intoarcerea din Japonia, o discutie cu premierul Viorica Dancila, privind situatia din DNA. Ministrul a fost chemat de urgenta in Romania pentru a lua masuri privind…

- Chemat de urgenta in tara la cererea premierului Viorica Dancila, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va avea, joi, la intoarcerea din Japonia, o discutie aceasta privind situatia de la DNA. Ministrul a fost chemat pentru a lua masuri privind conducerea institutiei.

- „Cred ca nu trebuie sa avem o discutie prin telefon, il astept pe domnul ministru Toader si maine vom avea o discutie”, a precizat premierul, miercuri seara. Dancila a precizat ca se va intalni cu Toader inainte de sedinta de Guvern. „In functie de cele discutate, va dati seama ca nu pot sa ma antepronunt.…

- „Cred ca nu trebuie sa avem o discutie prin telefon, il astept pe domnul ministru Toader si maine vom avea o discutie", a precizat premierul Viorica Dancila miercuri seara, potrivit Medidafax. Dancila a precizat ca se va intalni cu Toader inainte de sedinta de Guvern, care este anuntata pentru…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri seara, ca va avea o discutie privind DNA cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, joi, inaintea sedintei Guvernului, ea evitand sa se pronunte daca va exista o decizie privind revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. "Domnul ministru Toader maine va fi…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va avea, joi, la intoarcerea din Japonia, o discutie cu premierul Viorica Dancila, privind situatia din DNA. Ministrul a fost chemat de urgenta in Romania pentru a lua masuri privind conducerea institutiei.

- Intalnire de gradul Zero joi intre premierul Viorica Dancila si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, adus in regim de urgenta din Japonia de scandalul in care este implicat DNA Prahova, ca urmare a aparitiei in presa a unor intregistrari furnizate de fiul fostului sef la CJ Prahova, Vlad Cosma, condamnat…

- Iata declarația premierului Viorica Dancila, dupa ce a ieșit de la ședința Comitetului Executiv Național al PSD: Viorica Dancila: Pentru mine este important ca cetațenii trebuie sa aiba in continuare incredere in instituțiile statului, trebuie sa aiba incredere in justiție. Nu trebuie sa vorbim…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca va discuta, joi, cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, despre situatia din DNA, precizand ca ii va solicita acestuia sa aiba o declaratie in privinta deciziei pe care a luat-o fata de scandalul din DNA. Intrebata daca a discutat cu Toader despre…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca va discuta joi cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, pe tema ultimelor informatii aparute in spatiul public legate de DNA. ‘Am vorbit imediat ce a aparut in spatiul public informatia, i-am spus domnului ministru sa vina in tara, maine va fi in tara, vom avea…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca se asteapta ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, "sa faca ceea ce crede ca trebuie facut" in privinta procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. "Cred ca domnul Toader nu ia masuri, cred ca, in cel mai bun caz, el poate sa faca propuneri,…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca va discuta joi cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, pe tema ultimelor informatii aparute in spatiul public legate de DNA, informeaza Agerpres. “Am vorbit imediat ce a aparut in spatiul public informatia, i-am spus domnului ...

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca va discuta joi cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, pe tema ultimelor informatii aparute in spatiul public legate de DNA. "Am vorbit imediat ce a aparut in spatiul public informatia, i-am spus domnului ministru sa vina in tara, maine va fi in tara, vom avea…

- Tudorel Toader, ministrul Justitiei se va intoarce mai devreme in tara, din Japonia, acolo unde se afla intr-o vizita de lucru. Toader a declarat ca va participa joi la sedinta de Guvern. Luni, 12 februarie, premierul Viorica Dancila a declarat ca-l va chema in tara pe ministrul Justitiei pentru a se…

- In contextul acuzațiilor formulate la adresa DNA și a procurorului-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, de ex-deputatul PSD Vlad Cosma și procurorul Mihaiela Iorga, premierul Viorica Dancila a anunțat ca ii va cere lui Tudorel Toader, aflat in vizita in Japonia, sa se intoarca urgent in țara.

- ”Am luat decizia de a sesiza Avocatul Poporului in vederea atacarii la CCR a OUG 3 care a fost data de Guvern pentru a carpi prostiile pe care le-au facut prin OUG 79, prin OUG 4, prin OUG 60, prin OUG 82”, a anuntat presedintele PNL, Ludovic Orban, dupa sedinta conducerii liberalilor. Guvernul…

- "Dupa cum stiti, ministrul Justitiei este membru al Consiliului, face parte dintre cei care iau decizii pe probleme de justitie, deci putea sa vorbeasca. Acolo este o problema care este vizibila cum ochiul liber. Am fost europarlamentar 9 ani de zile, stiu ca sunt anumiti oameni care dezinformeaza.…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a facut, luni, un apel la ministrul Justitiei, Tudorel Toader, pentru a reactiona la „dezvaluirile” facute de fostul deputat PSD Vlad Cosma, el aratand ca „sistemul este bolnav” si ca trebuie luate masuri urgent.

- Pana sa ajunga la sedinta conducerii social-democrate, Viorica Dancila a anuntat ca urmeaza sa aiba o discutie cu Tudorel Toader despre cele aparute recent in spatiul public, in speta despre presupuse fabricari de probe, la momentul la care ministrul Justitiei va reveni in tara, din Japonia. “Am vazut…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca va avea o discutie cu ministrul Justitiei,Tudorel Toader, dupa ce fostul deputat Vlad Cosma a prezentat, duminica seara, mai multe inregistrari din care reiesea cum doi procuroi de la DNA Ploiesti incercau sa fabrice probe in dosarul lui Sebastian Ghita

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, a ajuns luni dimineata la Palatul Victoria pentru o intalnire cu premierul Viorica Dancila. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a precizat duminica, la solicitarea AGERPRES, ca intalnirea dintre prim-ministrul Dancila si ambasadorul Klemm,…

- Așadar, premierul Viorica Dancila il primeste, luni, la Palatul Victoria, pe ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, potrivit unui anunt al Biroului de presa al Executivului. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a precizat, la solicitarea Agerpres, ca intalnirea dintre prim-ministrul…

- Premierul Viorica Dancila il primeste, luni, la Palatul Victoria, pe ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, potrivit unui anunt al Biroului de presa al Executivului. Citeste si: Liviu Plesoianu, scrisoare DURA pentru ministrul Justiției: 'Ați pierdut șansa de a fi un erou' Purtatorul…

- Reprezentantii Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP) au discutat vineri cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, despre revendicarile angajatilor din penitenciare.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca era de asteptat ca ministrul Tudorel Toader sa nu fie lasat sa vorbeasca la dezbaterea din Parlamentul European pe tema justitiei din Romania, intrebandu-se daca acelasi lucru s-ar fi intamplat si daca era vorba despre ministrul Justitiei din Germania:…

- Dragnea, dupa condamnarea consilierului premierului: Romanii primesc salarii mai mari datorita implicarii lui Valcov Liderul PSD Liviu Dragnea a fost solicitat, vineri, de jurnalisti, sa comenteze situatia consilierului de stat in aparatul premierului, Darius Valcov, condamnat la opt ani de inchisoare,…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a subliniat faptul ca, potrivit unui proiect de lege adoptat joi de Executiv, firmele cu peste 50 de angajati vor avea ”posibilitatea” de a avea un expert in egalitate de sanse, desi premierul Viorica Dancila vorbise la inceputul sedintei despre o ”obligatie”…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a afirmat joi ca nu este mandatat sa ofere vreun comentariu in ceea ce priveste situatia consilierului de stat Darius Valcov, adaugand ca, in cazul care Executivul va avea ceva de comunicat pe acest subiect, o va face cu siguranta. "Nu sunt mandatat sa…

- Un memorandum privind planul de transpunere a directivelor Uniunii Europene pentru acest an a fost aprobat joi de Guvern, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu, precizand ca sunt necesare masuri legislative interne pentru transpunerea, in tara noastra, a 40 de directive.…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a contrazis, azi, declaratiile facute de premierul Viorica Dancila, inainte de sedinta de Guvern, precizand ca angajatorii cu peste 50 de salariati au „posibilitatea” sa aiba un expert in egalitate de sanse, nefiind obligati. Initial, premierul anuntase…

- Nelu Barbu, purtatorul de cuvant al Guvernului, a declarat, joi, in briefingul de la finalul sedintei Executivului, despre situatia lui Darius Valcov, ca nu stie si nu este mandatat sa spuna nimic. Intrebat daca are vreun mesaj al premierului Viorica Dancila in legatura cu situatia lui Darius Valcov,…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a fost intrebat, joi, daca premierul Viorica Dancila si-a manifestat intentia de a-l demite pe Darius Valcov sau acesta si-a manifestat intentia de a demisiona ca urmare a condamnarii, el raspunzand: „Nu cunosc, nu stiu, nu”.

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a contrazis, joi, declaratiile facute de premierul Viorica Dancila, inainte de sedinta de Guvern, precizand ca angajatorii cu peste 50 de salariati au „posibilitatea” sa aiba un expert in egalitate de sanse, nefiind obligati. Initial premierul anuntase…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a subliniat faptul ca, potrivit unui proiect de lege adoptat joi de Executiv, firmele cu peste 50 de angajati vor avea ”posibilitatea” de a avea un expert in egalitate de sanse, desi premierul Viorica Dancila vorbise la inceputul sedintei despre o ”obligatie”…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a contrazis, joi, declaratiile facute de premierul Viorica Dancila, inainte de sedinta de Guvern, precizand ca angajatorii cu peste 50 de salariati au „posibilitatea” sa aiba un expert in egalitate de sanse, nefiind obligati.

- „In sedinta de azi a fost reglementata profesia de expert si cea de tehnician in egalitate de sanse, se modifica legea 202/2002 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati. Actul normativ stabileste persoanele juridice din sectorul public sau privat care au peste 50 de salariati vor avea posbilitatea…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a fost intrebat de jurnalisti, joi, in briefingul de la finalul sedintei Executivului, despre situatia lui Darius Valcov, el raspunzand ca nu stie si nu este mandatat sa spuna nimic.Intrebat daca are vreun mesaj al premierului Viorica Dancila…

- Jurnalistul Nelu Vasile Barbu a fost numit consilier de stat in cadrul aparatului de lucru al premierului, potrivit deciziei publicate in Monitorul Oficial, el confirmand luni, pentru Mediafax, ca va fi purtator de cuvant al Cabinetului Dancila. Decizia, semnata de Viorica Dancila, a fost publicata…

- Curtea Constitutionala a României (CCR) a amânat, marti, pentru 13 februarie, discutiile în cazul sesizarilor privind modificarile la Legea 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii. AGERPRES/(AS - autor: Madalina Cochinescu Verman, editor:…

- Curtea Constitutionala a României (CCR) a decis, marti, ca sunt neconstitutionale unele dispozitii din modificarile la Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, a anuntat presedintele CCR, Valer Dorneanu. AGERPRES/(AS - autor: Madalina Cochinescu Verman, editor: Catalin Alexandru,…

- Parlamentarii au fost convocati, ieri, in sesiune extraordinara, pentru a da votul de investitura guvernului Viorica Dancila. La sedinta comuna de plen si-au inregistrat prezenta 429 de parlamentari, iar pentru validarea noului Guvern era nevoie de un numar de 233 de parlamentari. Guvernul Dancila a…

- Acum a venit randul lui Tudorel Toader, ministrul Justiției. El a fost fotografiat in același mod. "ATENTIE! In timp ce #rezist incepe sa devina (tot mai evident) o mișcare anarhica si antistatala - care se ridica acum si impotriva lui KWI - dovedind ca reprezinta un adevarat pericol la ordinea…

- Ministrul in exercitiu al justitiei, Tudorel Toader, are programata, astazi, o intrevedere cu presedintele CEDO referitoare la foaia de parcurs pentru indeplinirea cerintelor hotararii-pilot privind conditiile din penitenciare. Saptamana trecuta, ministrul anuntase ca, dupa ce memorandumul va fi supus…

- Conditiile din penitenciare in atentia CEDO Ministrul în exercitiu al justitiei, Tudorel Toader, are programata, marti, o întrevedere cu presedintele CEDO referitoare la foaia de parcurs pentru îndeplinirea cerintelor hotarârii-pilot privind conditiile din penitenciare.…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a declarat saptamana trecuta ca va anunta in foarte scurt timp daca va cere sau nu revocarea din functie a procurorului sef DNA, Laura Codruta Kovesi. Asteptarea se mai prelungeste, in conditiile in care ministrul Justitiei a semnat ordinul de inlocuire pentru zilele…

- Tudorel Toader a spus ca, intr-adevar, nu l-a cautat niciodata pe Klaus Iohannis, dar nu inseamna ca l-a evitat, el sustinand ca i se pare normal sa ramana in banca sa si de acum incolo, in limitele competentelor sale. "Oarecum era in intentia mea, cel putin in faza initiala a elaborarii acestor…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat luni ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, "isi face treaba cu brio", iar "deranjul" pe care l-a provocat pachetul de legi din domeniul Justitiei ar trebui sa ii puna pe ganduri pe romani. "Calitatea profesionala indiscutabila pe care…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader incearca pe cat se poate sa il ajute sub o forma sau alta pe liderul PSD, Liviu Dragnea. Ultima gaselnita a acestuia, pornind de la cazul Belina, este aceea de a cere Curtii Constitutionale imunitate penala pentru parlamentari. Asta tocmai pentru ca alesii sa nu…