Stiri pe aceeasi tema

- Prima funcție pusa la bataie dupa condamnarea lui Liviu Dragnea este cea de președinte al Camerei Deputaților. PSD ia în calcul ca postul vacant sa fie ocupat de Marcel Ciolacu sau Florin Iordache, în timp ce liberalii o vor pe Raluca Turcan în aceasta funcție. USR…

- Fostul premier Paul Stanescu, mazilit de Liviu Dragnea, va deveni noul presedinte executiv al partidului, pana la Congresul din luna iunie, sustin surse politice pentru Adevarul. Viroica Dancila va prelua azi, oficial, sefia partidului. Codrin Stefanescu, unul dintre locotenentii fideli lui Dragnea,…

- Au inceput sa circule in Parlament primele nume de candidați pentru funcția de președinte al Camerei Deputaților.Alegerea noului președinte al Camerei Deputaților, dupa condamnarea lui Liviu Dragnea, va oferi primul barometru pentru forțele politice din Parlament. Aflate pe val dupa…

- Liderii PSD se reunesc azi in Biroul Permanent (de la ora 11.00), apoi in Comitetul Executiv (de la ora 18.00). Mizele celor doua sedinte: desemnarea unui nou presedinte al Camerei Deputatilor; propunerea a trei noi ministri pentru portofoliile ramase vacante – Justitie, Diaspora si Fonduri Europene;…

- Federatia Sindicatelor din Silvicultura Silva protesteaza marti fata de proiectul de lege initiat de Liviu Dragnea si alti 6 parlamentari PSD, care prevede ca se improprietaresc bisericile cu terenuri forestiere pe care le-au avut in folosinta sau administrare, dar nu in proprietate. Pichetarea sediului…

- Presedinte al Camerei Deputatilor pentru o saptamana in locul lui Liviu Dragnea, Florin Iordache a sesizat Curtea Constitutionala in privinta unui conflict juridic de natura constitutionala intre Parlament si Curtea Suprema in cazul completurilor specializate.

- Inaltpreasfintitul Parinte Arhiepiscop si Mitropolit Nifon a primit, vineri, 15 martie 2019, la Resedinta eparhiala, pe domnul Liviu Dragnea, presedinte al Camerei Deputatilor, insotit de doamna Rovana Plumb, Ministru Fondurilor Europene, de doamna Carmen Dan, Ministru de Interne, de domnul senator…

- Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, este internat in spital, iar in absența liderului PSD, in Parlament se incearca un puci, care ar constitui o lovitura extrem de grea pentru PSD.Citește și: Se complica situația lui Liviu Dragnea: medicii i-au recomandat sa se opereze de URGENȚA…