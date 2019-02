Neîncrederea în vaccinuri aduce CATASTROFA în Filipine Circa 2,6 de milioane de minori nu au fost vaccinati dupa scandalul Dengvaxia, un controversat vaccin impotriva febrei dengue care s-a aplicat masiv in scoli in perioada 2014 - 2017 si corelat direct cu moartea a 39 de copii. Fabricantul vaccinului, compania franceza Sanofi Pasteur, a fost nevoita sa admita in 2017 ca are efecte adverse si ca persoanele vaccinate care contractasera deja dengue au suferit simptome mult mai grave ale bolii. Isteria antivaccinarii a dus la o adevarata catastrofa antivaccinarii a dus la o adevarata De teama vaccinurilor si isteriei mediatice suscitate de mediatizatul scandal… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

