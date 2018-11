Stiri pe aceeasi tema

- Miley Cyrus le-a dezvaluit fanilor ca locuinta sa se numara printre miile de case distruse de incendiile care au provocat decesul a 31 de persoane in California. "(Sunt) complet devastata de incendiile care imi afecteaza comunitatea. Ma numar printre cei norocosi. Animalele mele si dragostea…

- Bilantul mortilor in incendiul din California, cel mai distrugator din istoria statului american, a ajuns la 31 dupa ce alte sase persoane si-au pierdut viata din cauza flacarilor, relateaza Reuters. Cinci persoane au fost gasite decedate in locuintele mistuite de incendiul numit ''Camp Fire'' din…

- Cantareata americana Miley Cyrus a declarat ca este ''devastata'' dupa ce locuinta sa a fost mistuita de flacarile care continua sa se extinda in statul California, informeaza luni Press Association. Vedeta americana in varsta de 25 de ani, a dezvaluit ca proprietatea sa…

- Incendiile devastatoare, care au lovit California, au lasat in urma imagini apocaliptice. 31 de locuitori si-au pierdut viata, iar alti peste 200 si-au pierdut viata. 300 de mii de oameni au fost...

- De vila de 7 milioane de dolari a lui Gerard Butler din Malibu s-a ales praful. Actorul se numara astfel printre miile de victime ale incendiului declansat vinerea trecuta langa Los Angeles, care s-a intins cu repeziciune din cauza vantului si a mediului uscat. Gerard Butler si-a vizitat vila din…

- Barbatul și-a pastrat calmul, deși a fost nevoit sa treaca cu mașina printr-una din zonele din California devastate de incendii. La un moment dat, i-a și cantat fiicei sale de doar trei ani deoarece copila se speriase din cauza flacarilor. Deși drumul pe care circula era inconjurat de flacari și fum…

- Potrivit autoritatilor americane, exista la ora actuala persoane moarte, a informat presa americana, vineri, care citeaza Biroul de servicii de urgenta al guvernatorului Californiei, Mark Ghilarducci. Un oras de 26.000 de locuitori aflat in Sacramento (California), a fost distrus partial…

- Un fost militar a deschis focul, miercuri seara (ora locala), intr-un bar aglomerat, in apropiere de Los Angeles, in California, si a omorat 12 persoane inainte sa se sinucida, a anuntat joi seriful local, relateaza AFP.Atacatorul - Ian David Long, in varsta de 28 de ani - a comis acest carnagiu…