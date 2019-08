Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Neicuțescu (20 de ani), jucatorul lui Dinamo imprumutat la Chindia Targoviște, a revenit in curtea „cainilor". Așa cum GSP.ro anunța in urmp cu doua zile (DETALII AICI), tanarul atacant care a impresionat in tricoul Chindiei in primele etape ale Ligii 1 și a fost chemat la clubul-mama. ...

- Dinamo il repatriaza pe Mihai Neicuțescu, de la Chindia Targoviște. Antrenorul Eugen Neagoe considera ca atacantul de 20 de ani este polivalent și poate acoperi mai multe poziții, printre care și cea de aripa stanga. ...

- Ionel Danciulescu, 42 de ani, directorul sportiv al celor de la Dinamo, a anunțat sambata seara, aproape de miezul nopții, ca roș-albii ar putea sa-l aduca inapoi pe atacantul Mihai Neicuțescu (20 de ani), de la Chindia Targoviște. Varful imprumutat din nou in aceasta vara la Chindia impresioneaza…

- Universitatea Craiova a obtinut maximum posibil in primele doua runde ale Ligii I. In plus, a pus capat complexului Dinamo, invingand in Bucuresti dupa 25 de ani. Pentru alb-albastrii urmeaza un meci aparent usor. Duminica, de la ora 18.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“ vine Chindia Targoviste, iar victoria…

- Cornel Dinu a comentat eventuala venire a lui Ionel Danciulescu la carma lui Dinamo in locul lui Eugen Neagoe și spune ca ar fi cea mai buna soluție in acest moment. „In momentele dificile cluburile cu tradiție, vezi cazuri celebre precum Real Madrid, Barcelona, gruparile englezești, iși pun soluții…

- Managerul FC Dinamo, Florin Prunea, a negat informatiile vehiculate in presa sportiva, potrivit carora Viorel Moldovan, antrenorul formatiei Chindia Targoviste, ar fi negociat si acceptat sa preia conducerea tehnica a formatiei "alb-rosii"."Nu poate sa existe un interes pentru ca Viorel Moldovan…

- Adunarea Generala a LPF a aprobat in aprilie 2019 vanzarea drepturile TV ale Ligii 1 pe urmatorii cinci ani, in schimbul sumei de 28 de milioane de euro pe an. Noul contract va intra in vigoare din sezonul care va incepe de vineri, 12 iulie 2019, iar suma obtinuta este aceeasi din vechea intelegere,…

