- Nu am fost un elev model. Dimpotriva. Dumnezeu și foștii profesori mi-s martori. Nu ma dadeam in vant dupa invațatura, chiuleam pe rupte și faceam prostii de care ma minunez și-n ziua de azi. In plus, uram, pur și simplu urrrram uniforma școlara. Totuși, existau și momente in care școala imi era aproape…

- Schite desenate de Antoine de Saint-Exupery pentru "Micul Print", pastrate de un magnat imobiliar din Zurich in mijlocul a zeci de mii de opere de arta, au fost gasite intr-o cladire veche din nordul Elvetiei.

- Daca pana mai ieri, lectura a fost considerata ca fiind o activitate solitara, in ultimii ani, pentru mulți iubitori de carte, cititul a devenit o activitate sociala, fiind un mod bun de „a vedea” textul și din perspectiva altcuiva. Pentru a-și promova colecția de carte și pentru a incuraja lectura…

- Trei persoane au fost ranite in noaptea de marți spre miercuri in localitatea Gioseni din județul Bacau, dupa ce un autoturism condus de un șofer beat a lovit un podet și s-a rasturnat pe șosea. Accidentul s-a petrecut pe DJ 252 B. Autoturismul, condus de un tanar de 20 de ani, venea dinspre satul Chetris,…

- Cunoscutul etnograf Dorinel Ichim, doctor in arte plastice, etnologie și etnografie, a mai pus in biblioteca, pe raftul in care sunt numai carțile pe care le-a scris, inca un volum. „Monumente din patrimoniul municipiului Bacau” este titlul carții, care a vazut recent lumina tiparului la Editura Magic…

- Atmosfera de duminica in aceasta dimineața in centrul orașului, semn ca bacauanii au șters-o in weekend fie la mare sau la munte, la padure, la un gratar sau la ștrand. Doar o gașca numeroasa de tineri, echipați cu tot ce trebuie, au descins la cea de-a IX-a ediție a turneului Street Ball Challange,…

- Daca v-ați saturat sa tot mergeți la Brașov in weekend ca sa spuneți ca ați ieșit din Bacau, puteți incerca sa o luați puțin mai catre nord, spre Ghimeș. La Lunca de Sus, in județul Hargita, se afla o chestie foarte interesanta. Unii ii spun partie de bob dar seamana foarte mult cu un roller […] Articolul…

- Lumeeeee, lumeeee… cata lumeeeee… adunata la tradiționalul balci de Hramul Bacaului, cu ocazia sarbatorii Sfinților Petru și Pavel. Articolul La balciul de Sf Petru și Pavel apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .