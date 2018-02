Negulescu, vizat de 12 dosare aflate la Parchetul General - surse

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul deputat Vlad Cosma a sosit marti la Parchetul General unde a depus si alte inregistrari referitoare la fostul procuror Mircea Negulescu si la situatia de la DNA Ploiesti, el precizand ca a fost citat in calitate de martor si ca era folosit de Negulescu in dosarele...

- Mircea Negulescu a chemat politia la Parchetul General, cerand sa fie protejat de jurnalisti. Magistratul a depus plangere pe numele unui cameraman, acuzandu-l de agresiune. Plangerea, dupa ce jurnalistii s-au imbulzit pentru a ii pune intrebari.

- Cameramanul de la Romania Tv, cel care a fost reclamat de procurorul Portocala la Parchetul General in urma cu putin timp a povestit intreaga scena ce s-a petrecut imediat dupa audierea lui Mircea Negulescu.

- Calaul "Portocala" si-a gasit nasul! In fapt, "nasii" sunt toti cei carora Negulescu le-a facut dosare penale in baza "fetisurilor" si care i-au facut acestuia plangeri penale la Parchetul General. A venit vremea sa raspunda pentru toate dosarele fabricate in complicitate cu Lucian Onea…

- Fostul procuror șef al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiești, Liviu Tudose, a depus o plangere penala pe numele procurorilor de la DNA Ploiești, Lucian Onea și Mircea Negulescu, informeaza Antena 3.

- Mircea Negulescu, zis și procurorul Portocala, a ajuns astazi la audieri la Parchetul General, in urma denunțurilor depuse și in urma inregistrarilor prezentate in spațiul public. Dupa audieri și dupa ce a trecut rapid printre jurnaliști fara sa dea declarații, Mircea Negulescu s-a intors la Parchet…

- Negulescu, supranumit “procurorul Portocala”, s-a prezentat joi dimineata la Parchetul General. Pana sa intre in sediul Parchetul de pe langa Inalta Curte, Negulescu a ales sa nu stea de vorba cu jurnalistii, desi i-au fost adresate mai multe intrebari. “Nu dau niciun fel de declaratii”, s-a rezumat…

- Mircea Negulescu a fost citat, joi, la Parchetul General pentru a fi audiat intr-un dosar privind o plangere facuta de un magistrat pe care acesta l-a trimis in judecata, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

- Zeci de oameni protesteaza in fața Palatului Cotroceni. Aceștia ii solicita președintelui Klaus Iohannis revocarea imediata a Laurei Codruța Kovesi dupa apariția ultimelor inregistrari și acuzele privind falsificarea de probe la DNA Ploiești. Bogdan Chirieac a comentat actualul protest la…

- Vlad Cosma, citat la Parchetul General. Fostul deputat a fost chemat sa se prezinte, marți, pentru a-și susține plangerea pe care a depus-o impotriva a patru procurori de la Direcția Naționala Anticorupție Ploiești. Reprezentanții Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ) au…

- Curtea de Apel Alba Iulia s-au aflat, in 2017, pe locul 1 la nivel național privind media numarului de dosare pe care l-au avut de soluționat, dar și in ceea ce privește volumul de activitate. Din cele 12.801 cauze nou inregistrate pe rol, 6.213, adica aproape jumatate, sunt dosare de recurs avand ca…

- Fostul deputat Vlad Cosma a fost citat pentru marti, la ora 11,00, la Parchetul General, pentru a fi audiat in legatura cu plangerea pe care a depus-o impotriva a patru procurori de la DNA Ploiesti, printre care Lucian Onea si Mircea Negulescu, pe care ii acuza de compromiterea intereselor Justitiei,…

- "Am facut o sesizare catre Inspectia Judiciara a CSM pentru a demara cercetarile disciplinare pentru cele pe care le-am constatat in dezvaluirile care au fost facute publice aseara (joi, n.r.), cum nilte domni procurori care aveau cu totul alte atributii incercau sa falsifice dosare petnru a-mi fabrica…

- Vlad Cosma a prezentat miercuri seara o noua inregistrare bomba cu metodele practicate de procurorii de la DNA Ploiesti de strangere a probelor in dosare. "Domnul Negulescu, intre zecile de dosare, a trimis un dosar pe numele meu la Parchetul General, am nimerit la un alt stimat domn procuror care,…

- Romania TV a prezentat miercuri seara alte inregistrari compromitatoare cu procurorii de la DNA Ploiesti. Inregistrari incendiare cu fostul deputat PSD Vlad Cosma si procurorul Mircea Negulescu au fost prezentate miercuri seara de Romania TV. In aceste noi inregistrari, veti vedea fapte absolut socante:…

- Ana Maria Patru, fosta șefa a Autoritații Electorale Permanente, face și ea dezvaluiri despre procurorii de la DNA Ploiești! Patru il acuza chiar pe șeful structurii, Lucian Onea, ca a umilit-o, amenințat-o și presat-o pentru a depune denunțuri. Patru a anunțat ca va face o plangere penala la Parchetul…

- Un martor al carui nume apare in mai multe dosare instrumentate in ultimii ani de procurorii DNA Ploiesti, Razvan Alexe, sustine ca a fost obligat sa faca denunturi mincinoase si sa dea „declaratii romantate” in dosarele in care este implicat. Prezent luni la sediul structurii centrale a DNA, unde a…

- „As dori sa va asigur de disponibilitatea Ministerului Public de a discuta cu presa, de a discuta problemele si evenimentele pe care Ministerul Public le are in anumite momente. (...) Plangerea a depus-o unul dintre inculpatii care este judecat la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Aceasta plangere…

- Procurorul general Augustin Lazar vine cu noi precizari privind acuzatiile grave facute de fostul deputat Vlad Cosma, la adresa DNA. „As dori sa va asigur de disponibilitatea Ministerului Public de a discuta cu presa, de a discuta problemele si evenimentele pe care Ministerul Public…

- Fostul deputat Vlad Cosma a depus la Parchetul General o plangere penala impotriva a patru procurori de la DNA Ploiesti, printre care Lucian Onea si Mircea Negulescu, pe care ii acuza de savarsirea infractiunilor de compromiterea intereselor justitiei, cercetare abuziva, represiune nedreapta, abuz in…

- IJ s-a sesizat referitor la inregistrarile cu procurorii DNA prezentate de Vlad Cosma Conducerea Inspectiei Judiciare anunta, luni, ca a decis sesizarea din oficiu pentru verificari prealabile pentru a stabili daca exista indicii privind savarsirea vreunei abateri disciplinare in cazul inregistrarilor…

- Sectia pentru procurori in materie disciplinara din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a decis, marti, excluderea din magistratura a lui Mircea Negulescu, au precizat, pentru AGERPRES, surse din CSM. Decizia nu este definitiva. AGERPRES/(AS - autor: Mihai Stoica, editor: Georgiana…

- Fostul premier al Romaniei, Victor Ponta (PSD), este citat ca martor pe 26 februarie in dosarul fostului deputat Sebastian Ghita (PSD). Politicianul trebuie sa dea detalii despre numirea procurorului Liviu Tudose, judecat in acest caz, intr-un post la Bucuresti. Victor Ponta trebuie sa faca…

- Deși impotriva lui Mircea Negulescu au fost luate nenumarate acțiuni disciplinare in urma unor inregistrari incriminatorii care au aparut in presa, procurorul „Portocala” are un job cald la Parchetul Local Prahova, pentru ca este protejat la nivel inalt.

- Tribunalul Bucuresti a admis luni ca dosarul in care sunt judecati pompierii Antonina Radu si George Petrica Matei sa fie reunit cu dosarul Colectiv in care sunt inculpati patronii clubului si fostul primar Cristian Popescu-Piedone. Initial, procurorii de la DNA si Parchetul General au trimis in…

- Probleme tot mai mari pentru procurorul Iulian Nica- plecat din DNA la Parchetul Tribunalului Brașov- din dosarul “Retrocedarilor”, in care Prințul Paltin Sturdza și alți inculpați au fost arestați pe baza unor stenograme...falsificate. Mai exact, potrivit jurnaliștilor de la Lumea Justiției, judecatoarea…

- Parchetul General face verificari privind ancheta efectuata in dosarele in care ar fi vizat Valentin Riciu, consilierul ministrului de Interne Carmen Dan. Potrivit unor surse judiciare, exista trei dosare penale in care consilierul este vizat pentru inselaciune, ultraj si abuz in serviciu.

- Valentin Riciu, consilier al ministrului de Interne pe domeniul sindical, este vizat in trei dosare penale de inselaciune, ultraj si abuz in serviciu, au declarat pentru AGERPRES surse judiciare. Potrivit surselor, doua dintre dosare se afla pe rolul Parchetului de pe langa Judecatoria…

- Procurorul DNA Eugen Stoina a provocat un accident rutier, dupa ce a urcat baut la volan. Surse judiciare au precizat pentru Sursa Zilei ca Stoina avea 1,6 alcoolemie. Procurorul este acum anchetat penal de colegii sai de la Parchetul General. Șefa DNA, Laura Kovesi, cere avizul Consiliului Superior…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a explicat de ce Parchetul General a preluat cauzele in care este vizat politistul Eugen Stan, Lazar precizand ca Sectia de Urmarire Penala si Criminalistica are "resurse mult mai bine pregatite pentru un astfel de caz".

- Povestea a ieșit la iveala dupa ce un tanar a fost chemat la declarații in calitate de martor, la sediul IPJ Timiș. Reprezentanții inspectoratului spun ca au in lucru doua dosare penale și, in ambele, s-au sesizat din oficiu. Surse din cadrul anchetei spun ca cele doua dosare vizeaza postari…

- Judecatoarea Simona Marcu candideaza pentru functia de presedinte al CSM, in timp ce procurorii Codrut Olaru si Nicolae Solomon si-au depus candidaturile pentru postul de vicepresedinte al Consiliului, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse din sistem. Simona Camelia Marcu este membru al…

- Primarul orasului Sinaia, Vlad Oprea, aflat la al treilea mandat si trimis in judecata intr-ub dosar de luare de mita a fost achitat, in prima instanta, de Curtea de Apel Ploiesti. In acelasi dosar, secretara orasului, Beatrice Radulescu, a fost de asemenea achitata, in timp ce judecatoarea Ruxandra…

- Sectia de procurori a Consilului Suprem al Magistraturii va judeca luni cele trei dosare disciplinare deschise impotriva procurorului DNA Mircea Negulescu. Pe numele procurorului Portocala au fost formulate cinci plangeri, dintre care doua au fost deja clasate. Negulescu este in acest moment suspendat…

- Audieri in scandalul interceptarii ministrului de Interne! Potrivit unor surse citate de Antena3, rudele Carmen Dan au fost audiate in dosarul deschis de Parchetul General, in fața anchetatorilor ajungand și fiul ministrului MAI.La sfarșitul lunii noiembrie, Parchetul ICCJ a deschis dosar…

- Curtea de Apel Ploiești i-a pus, marți, in libertate, sub control judiciar, pe Marian Tudorache, barbat suspectat de proxenetism, spalare de bani și constituirea unui grup infracțional organizat, despre care se spune ca este cel care, prin violențe, a preluat afacerea cu prostituție a lui Ion Clamparu…