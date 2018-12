Fostul ministru delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat, marti, pentru AGERPRES, ca votul din Parlamentul European cu privire la aderarea Romaniei la Schengen poate reprezenta "o buna ocazie" de a se solicita un vot in Consiliul de Justitie si Afaceri Interne. "Votul din Parlamentul European cu privire la aderarea Romaniei si Bulgariei la Schengen poate reprezenta o buna ocazie sa solicitam un vot in Consiliul de Justitie si Afaceri Interne. In calitate de ministru am acordat o importanta deosebita procesului de aderare la Schengen si am solicitat ca structura interministeriala…