- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a avut miercuri o intrevedere cu ministrul pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, David Davis, cu ocazia unei serii de vizite efectuate de acesta in statele membre, in perspectiva reuniunii Consiliului European (Articolul 50),…

- Uniunea Europeana intentioneaza sa ofere companiilor de servicii financiare cu sediul in Marea Britanie doar un acces limitat la piata unica europeana dupa Brexit, conform unui proiect consultat de Bloomberg. UE vrea sa incheie cu Regatul Unit un aranjament similar acordului sau comercial…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, se intalneste miercuri, la Bucuresti, cu ministrul pentru Brexit al Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, David Davis, potrivit agendei publice a MAE. Vizita lui Davis vine in contextul in care Regatul Unit va parasi Uniunea…

- Premierul britanic, Theresa May, a exprimat vineri convingerea ca poate ajunge la un acord privind viitoarele relatii cu Uniunea Europeana, admitand ca nu poate primi tot ce vrea in cadrul negocierilor pe tema Brexit. "In anumite moduri, accesul nostru reciproc la piete va fi intr-un grad…

- Intr-un discurs extrem de asteptat referitor la viziunea Londrei asupra viitoarei relatii cu UE dupa Brexit, sefa executivului britanic a spus ca perioada de tranzitie respectiva trebuie sa fie limitata in timp si ca aceasta nu poate fi o solutie permanenta. Potrivit Theresei May, este…

- Premierul scotian Nicola Sturgeon a declarat marti ca Parlamentul Scotiei nu va aproba proiectul de lege in forma prezentata de catre premierul britanic Theresa May privind retragerea din Uniunea Europeana, intrucat sunt incalcate anumite principii ale descentralizarii, scrie

- Premierul britanic, Theresa May, se va exprima saptamana viitoare asupra parteneriatului post-Brexit al Marii Britanii cu Uniunea Europeana (UE), in cadrul unui discurs anuntat joi de biroul sau de presa, dupa o reuniune-maraton de opt ore cu guvernul, informeaza vineri AFP. Theresa May…

- Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul ministrului delegat pentru Afaceri Europene, a organizat dezbaterea publica intitulata „Romania in contextul Brexit. A doua etapa a negocierilor dintre Uniunea Europeana si Marea Britanie“. In interventia pe care a sustinut-o in timpul evenimentului…

- Ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, si-a exprimat marti convingerea ca Londra si Uniunea Europeana vor putea ajunge la un acord asupra iesirii Marii Britanii din UE, dar i-a solicitat blocului comunitar sa se implice mai mult in eforturile pentru incheierea intelegerii, potrivit Reuters.…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a avut luni o intrevedere cu viceprim-ministrul pentru Integrare Europeana al Republicii Moldova, Iurie Leanca, aflat in vizita la Bucuresti, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis AGERPRES. Cei doi…

- Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul ministrului delegat pentru Afaceri Europene, a organizat joi, 15 februarie, dezbaterea publica intitulata „Romania in contextul Brexit. A doua etapa a negocierilor dintre Uniunea Europeana și Marea Britanie“. In intervenția pe care a sustinut-o in timpul…

- Negocierile privind Brexit trebuie sa se axeze si pe evitarea discriminarilor bazate pe statutul social, nu doar pe cetatenie, a declarat, joi, ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu.Negrescu a participat, la Ministerul Afacerilor Externe, la dezbaterea la nivel de experti…

- Negocierile privind Brexit trebuie sa se axeze si pe evitarea discriminarilor bazate pe statutul social, nu doar pe cetatenie, a declarat, joi, ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu. Negrescu a participat, la Ministerul Afacerilor Externe, la dezbaterea la nivel de experti avand…

- Ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, a declarat vineri ca este surprins sa auda ca negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, nu intelege pozitia Marii Britanii privind perioada de tranzitie post-Brexit, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Ministerul Afacerilor Externe anunta ca a luat nota de recentele declarații ale prim-ministrului Marii Britanii, Theresa May, prin care se facea referire la o posibila limitare a drepturilor cetațenilor europeni care vor dori sa se stabileasca in Marea Britanie la o data ulterioara termenului de retragere…

- Drepturile romanilor care traiesc in prezent in Marea Britanie raman pe deplin garantate, a declarat ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, intr-un comunicat transmis vineri AGERPRES de MAE. Potrivit sursei citate, Ministerul Afacerilor Externe a luat nota de recentele…

- David Davis, ministrul britanic pentru Brexit, a afirmat, joi, ca toate prognozele despre economia britanica de dupa referendumul privind apartenenta Marii Britanii la Uniunea Europeana s-au dovedit a fi eronate, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Afirmațiile sunt facute cu privire la mentinerea dupa Brexit a sistemului de tip "pasaport", prin care bancile cu sediul in Regatul Unit pot oferi gratuit servicii in UE, dar s-au aratat dispusi sa analizeze un acord de comert liber in acest sector, au declarat, pentru Reuters, diplomati implicati…

- Ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, va prezenta vineri abordarea Marii Britanii în ce priveste perioada de tranzitie dupa iesirea sa din blocul comunitar, a anuntat joi redactorul sef al BBC pe probleme politice, Laura Kuenssberg, transmite Reuters. David Davis va spune ca Marea Britanie…

- Ministrul de externe britanic, Boris Johnson, unul dintre cei mai ferventi militanti pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, a pledat pentru construirea unui pod gigant peste Canalul Manecii care sa lege Marea Britanie de Franta, informeaza vineri agentiile de presa EFE si Reuters, citand…

- Camera Comunelor din Parlamentul britanic a adoptat miercuri, cu 324 de voturi pentru si 295 impotriva, legea retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeana, informeaza PA. Votul a durat doua ore, timp in care guvernul condus de Theresa May a respins mai multe amendamente propuse de parlamentari.…

- Premierul britanic Theresa May nu va convoca un al doilea referendum privind apartenenta Marii Britanii la Uniunea Europeana, a anuntat joi purtatorul de cuvant al sefei guvernului de la Londra, pe fondul amplificarii cererilor de organizare a unei noi consultari populare privind Brexit-ul, relateaza…

- Romania va asuma, pentru șase luni, incepand cu 1 ianuarie 2019, Președinția Consiliului Uniunii Europene, una din cele șapte instituții ale Uniunii. Inainte cu ceva mai mult de un an, tara noastra a demarat procesul de organizare a actiunilor, anuntand, prin ministrul delegat pentru Afaceri Europene,…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a prezidat luni, 18 decembrie 2017, cea de-a cincea intrunire a Consiliului Interministerial pentru Pregatirea si Exercitarea Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, reunit la Palatul Victoria. In cadrul sedintei au fost evidentiate…

- Boris Johnson, ministrul de Externe al Marii Britanii, a afirmat, joi, ca Brexit-ul este de neoprit, adaugand o ”rebeliune” in Parlamentul britanic nu va opri procesul de iesire al Regatului Unit din Uniunea Europeana, relateaza Politico.eu si Sky News.

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat, marti, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale Art. 50, in contextul negocierilor generate de retragerea Marii Britanii din UE. Oficialul roman a afirmat ca se are in vedere parafarea unui acord privind Brexit…

- Premierul britanic Theresa May se deplaseaza, joi, la Bruxelles, pentru summitul Consiliului European din perioada 14-15 decembrie, dupa esecul inregistrat in Camera Comunelor privind votul pentru procedura de iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana, relateaza site-ul BBC News.

- Camera Comunelor a adoptat, miercuri seara, un amendament referitor la procedura de iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana, in contextul in care mai multi deputati conservatori au votat impotriva Guvernului Theresa May.

- Cetatenii europeni cu resedinta legala in Marea Britanie vor beneficia, in continuare, de drepturile oferite de legislatia europeana, in baza obtinerii unui nou statut care le va garanta dreptul la sedere inainte de data retragerii, dupa o perioada de rezidenta de minim cinci ani, potrivit MAE. „Referitor…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat, marti, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale Art. 50, in contextul negocierilor generate de retragerea Marii Britanii din UE, prilej cu care oficialul roman a afirmat ca se are in vedere parafarea unui acord…

- „Referitor la drepturile cetatenilor, Marea Britanie si Uniunea Europeana au cazut de acord ca cetatenii europeni cu resedinta legala in Marea Britanie, precum si membri de familie ai acestora, vor continua sa beneficieze de drepturile conferite de legislatia europeana, in baza obtinerii unui nou…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat, marți 12 decembrie, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale Art. 50, in contextul negocierilor generate de retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeana. Pe agenda intalnirii au figurat stadiul negocierilor…

- Tensiunile între Londra si Bruxelles iau din nou amploare dupa ce, vineri, cele doua parti la un acord privind avansarea negocierilor pentru Brexit. Marea Britanie nu va plati factura de 45 de miliarde de euro în absenta unui acord comercial cu UE, a anuntat ministrul britanic…

- Comisia Europeana a recomandat, vineri, trecerea imediata la faza a doua a negocierilor cu privire la ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana. Executivul comunitar, ce conduce negocierile pentru Brexit in numele celorlalte 27 de state ale blocului comunitar, a estimat ca au fost inregistrate „progrese…

- Ministrul Delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat, in contextul recomandarii facute vineri de Comisia Europeana privind trecerea la faza a doua a negocierilor cu Marea Britanie, ca, alaturi de celelalte state membre, Romania lucreaza pentru o concluzie a procesului de negociere…

- Marea Britanie si Uniunea Europeana au ajuns la un acord de principiu asupra conditiilor divortului lor, ceea ce le permite sa inceapa faza a doua a negocierilor, axata pe stabilirea perioadei de tranzitie de dupa Brexit, prevazut in martie 2019, si pe cadrul viitoarei relatii comerciale.

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, susține ca prioritatea zero ramane situația cetațenilor romani din Marea Britanie in perspectiva continuarii negocierilor privind Brexit. Potrivit unui comunicat al MAE transmis, vineri, AGERPRES, Negrescu a declarat, în contextul…

- Negrescu va reprezenta Romania la urmatorul CAG (Consiliul Afaceri Generale), in contextul negocierilor generate de ieșirea din UE a Marii Britanii. Romania este parte in acest proces, iar preocuparea ministrului este de a proteja drepturile romanilor din Marea Britanie, precum și de a susține soluții…

- Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, a declarat vineri ca in ceea ce privește Brexit, in principiu, angajamentul Marii Britanii este ca toți cei care se afla pe teritoriul britanic și dețin "acte in regula" sa beneficieze in continuare de același statut și dupa ieșirea acestei țari din…

- Comisia Europeana recomanda trecerea imediata la faza a doua a negocierilor cu privire la ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, transmit agențiile internaționale de presa, citând un comunicat oficial de la Bruxelles. O informație importanta pentru românii din Marea Britanie:…

- Ministrul britanic al Apararii, Gavin Williamson, a facut un anunț șocant referitor la cetațenii care lupta pentru gruparea Statul Islamic. El este de parere ca aceștia ar trebui localizați și uciși, sa nu mai aiba voie sa revina vreodata în țara. “Pur si simplu, punctul…