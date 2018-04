Stiri pe aceeasi tema

- Programul-pilot "Voluntari ai Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene", initiat ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a inceput, marti, ocazie cu care ministrul s-a intalnit cu cei 38 de participantii alesi pentru program, din 200 de aplicanti.

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, saluta intrarea in vigoare, la 1 aprilie 2018, a noilor norme privind asigurarea portabilitații transfrontaliere a serviciilor de conținut online in cadrul spatiului comunitar. Prin intermediul aplicarii acestui regulament, cetațenii europeni…

- MAE anunta introducerea unor noi norme ale UE care garanteaza cetatenilor europeni care cumpara sau se aboneaza la servicii digitale online, ca difuzarea de filme, transmisii de evenimente sportive, etc, au acces la ele si cand calatoresc sau locuiesc temporar in alte state membre. Ministrul delegat…

- A mai ramas doar 1 an pana la Brexit. Ministerul Afacerilor Externe a lansat un spot video despre implicațiile ieșirii Marii Britanii din UE, asupra romanilor din aceasta țara. Acțiunea face parte din cadrul amplei campanii de consultari publice „Romania in contextul retragerii Marii Britanii din Uniunea…

- Ministerul Afacerilor Externe a lansat un clip informativ referitor la implicațiile procesului Brexit asupra romanilor din Marea Britanie, iar ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, incearca sa explice care sunt fazele negocierilor si ce efect au acestea. Potrivit unui comunicat…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat, miercuri, 28 martie 2018, la conferința cu tema „Viitorul buget al Uniunii Europene. Oportunitate pentru reforma?“, organizata de Reprezentanța Comisiei Europene in Romania și gazduita de Palatul Parlamentului. Victor Negrescu…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a avut o discutie cu membrii Comisiei pentru afaceri europene a Camerei Deputatilor privind Cadrul Financiar Multianual post-2020, o tema majora care va fi gestionata pe durata presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene. Conform unui…

- Comitetul interministerial pentru pregatirea preluarii de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene a adoptat calendarul reuniunilor informale ce vor fi organizate in Romania pe durata acestui mandat, in primul semestru al anului 2019, cat si calendarul actiunilor premergatoare exercitarii…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a lansat programul “Voluntari ai Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene”, care se va desfasura in perioada 1 aprilie 2018 – 30 iunie 2019. Daca ai peste 18 ani, poți sa te alaturi programului…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat vineri, intr-un interviu pentru Europa FM, ca expertii care vor veni la Bucuresti in perioada in care Romania va detine Presedintia Consiliului Uniunii Europene vor trebui sa parcurga controlul la vama, avand in vedere ca tara noastra…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat vineri, intr-un interviu pentru Europa FM, ca in timpul celor sase luni in care Romania va detine Presedintia Consiliului UE vor fi organizate aproximativ 250 de reuniuni in tara si 1.400 la Bruxelles. "Vorbim de un efort national.…

- Ministerul Afacerilor Externe, prin ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a lansat programul "Voluntari ai Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene", care se va desfasura in perioada 1 aprilie 2018 - 30 iunie 2019. Programul debuteaza cu un proiect pilot, organizat in…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat marti, la Slatina, ca Romania, in perioada in care va detine presedintia Consiliului Uniunii Europene, va avea un rol de mediator, de a pune statele la aceeasi masa si a genera un punct de vedere comun ce va fi discutat apoi cu…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat marti, la Slatina, ca, in acest moment, nu se gandeste la ideea de a candida la o functie de vicepresedinte al PSD in cadrul Congresului si a adaugat ca, in calitatea sa de presedinte al PES Activists Romania, va contribui la luarea…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a anuntat vineri, 2 martie 2018, in cadrul reuniunii saptamanale a Comitetului de Coordonare a Sistemului național de gestionare a Afacerilor Europene, finalizarea primei etape a procesului de consultare publica privind tematicile de interes…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a anuntat vineri, in cadrul reuniunii saptamanale a Comitetului de Coordonare a Sistemului national de gestionare a Afacerilor Europene, finalizarea primei etape a procesului de consultare publica privind tematicile de interes ale Presedintiei…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a avut luni o intrevedere cu viceprim-ministrul pentru Integrare Europeana al Republicii Moldova, Iurie Leanca, aflat in vizita la Bucuresti, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis AGERPRES. …

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, s-a aflat, joi si vineri, intr-o vizita de lucru in Grecia, ocazie cu care a avut intrevederi cu Dimitrios Tzanakopoulos - ministru delegat si purtator de cuvant al Guvernului Republicii Elene si cu omologul sau din cadrul Ministerul Afacerilor…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a afirmat, miercuri, ca exista "foarte multa intoxicare" in randul partenerilor europeni pe tema reformei sistemului judiciar din Romania. "Este o dorinta foarte mare din partea partenerilor nostri europeni de a avea mai multa informatie…

- Negociatorul sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, va efectua in viitorul apropiat o vizita in Romania, a anuntat marti ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu. "Sunt bucuros sa va informez asupra faptului ca Michel Barnier va efectua in viitorul apropiat o vizita…

- Aproximativ 30.000 de invitati vor vizita Romania anul viitor, in perioada detinerii Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, acest mandat fiind si un beneficiu de imagine cu efect asupra cetatenilor, a declarat, luni, ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, intr-o discutie…

- Romania se afla "in contextul potrivit pentru a adera la Spatiul Schengen", in perspectiva viitoarei presedintii a Consiliului Uniunii Europene de anul viitor, tara noastra fiind, de altfel, "un stat pregatit pentru acest demers", a declarat, luni, ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor…

- Al treilea guvern PSD-ALDE de la alegerile parlamentare din 2016 urmeaza sa fie investit astazi. Ministrii Cabinetului condus de Viorica Dancila, prima femeie prim-ministru in Romania, sunt audiati dimineata in comisiile Parlamentului. Audierile ministrilor guvernului condus de Viorica Dancila se…

- Ministerul Afacerilor Externe, prin Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a lansat joi, 25 ianuarie 2018, o prima etapa a procesului de consultare publica privind tematicile de interes ale Președinției Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, prin intermediul Forumului de consultare…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat joi ca elementul central pe durata exercitarii Presedintiei României la Consiliul Uniunii Europene îl va reprezenta cetateanul, subliniind totodata ca temele de interes care vor fi promovate în timpul acestui mandat…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat, joi, ca desi exista tendinta unora de a spune ca Romania s-ar afla in decalaj in ce priveste pregatirea exercitarii Presedintiei Consiliului UE, acest lucru nu este real. "De multe ori, noi avem tendinta - si o spun…

- Prim-ministrul interimar Mihai Fifor a participat luni, la Palatul Victoria, la deschiderea reuniunii de la Bucuresti a Trio-ului de Presedintii ale Consiliului UE din care Romania va face parte in cursul primului sau mandat, incepand cu 1 ianuarie 2019, si care mai include Finlanda si Croatia, context…

- Documentul de pozitie national privind prioritatile care vor fi sustinute de Presedintia Romaniei la Consiliul UE in 2019 va fi aprobat, cel mai tarziu, in luna septembrie, a anuntat luni ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu. Palatul Victoria a gazduit luni reuniunea…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat, vineri, la Sibiu, referindu-se la tensiunile care ar fi aparut intre premierul Mihai Tudose si ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, ca "in perioada urmatoare, se vor lua deciziile care vor duce la stabilitate".IMPORTANT…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat, vineri, ca presedintia Romaniei la Consiliul Uniunii Europene este a tarii si a romanilor, 'nu este despre partide sau despre politicieni.' 'Eu cred sincer ca presedintia Romaniei la Consiliul Uniunii Europene este in…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat, vineri, la Sibiu, referindu-se la tensiunile care ar fi aparut intre premierul Mihai Tudose si ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, ca "in perioada urmatoare, se vor lua deciziile care vor duce la stabilitate". …

- Ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu, a declarat intr-un interviu acordat „Evenimentului zilei” ca Romania are un sentiment de inferioritate in Uniunea Europeana și nu este suficient de prezenta in procesul decizional european. Dar lucrurile s-ar putea schimba daca Romania demonstreaza,…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a avut, marti, la Bruxelles, intrevederi cu Jeppe Tranholm-Mikkelsen, secretarul general al Consiliului Uniunii Europene, cu Alexander Italianer, secretarul general al Comisiei Europene, si cu comisarul european pentru Dezvoltare Regionala,…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, le-a prezentat oficialilor europeni evolutia procesului de pregatire privind preluarea de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, precizand ca acesta a inregistrat evolutii semnificative pe toate palierele sale.

- „Un subiect important aflat pe agenda a fost aderarea tarii noastre la Schengen si de ce acest lucru trebuie sa fie un element de interes pentru Olanda. Romania respecta de multi ani toate criteriile pentru a adera la spatiul Schengen. Este timpul sa fim clari si sa cerem partenerilor nostri sa respecte…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, s-a aflat luni, la Haga, pentru a discuta cu seful diplomatiei olandeze, Halbe Zijlstra, despre aderarea Romaniei la Schengen si relatiile intre cele doua tari in plan european. Potrivit unui comunicat al MAE remis marti AGERPRES,…

