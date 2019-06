Stiri pe aceeasi tema

- Mesajul PSD este ca intr-adevar este importanta implementarea a ceea ce s-a decis la referendumul din 26 mai, a declarat Victor Negrescu, consilier onorific al premierului, precizand ca social-democratii isi doresc o discutie mai larga si rapida despre ce inseamna reforma Constitutiei. "Pe…

- Delegatia USR la consultarile de la Cotroceni a exprimat in discutia cu Klaus Iohannis dorinta unei revizuiri mai largi a Constitutiei, in ciuda faptului ca presedintele a afirmat interior ca isi doreste o revizuire strict in limitele intrebarilor de la referendumul din 26 mai."Consideram…

- PRO Romania va merge miercuri la consultarile initiate de presedintele Klaus Iohannis, pentru a decide cum se va pune in practica rezultatul referendumului din 26 mai, a anuntat, luni, presedintele partidului, Victor Ponta, care a adaugat ca este de acord cu implementarea deciziilor consultarii populare…

- Nu se știe exact ce articole din Constituție vor fi modificate și care e perioada de timp in care vor face acest lucru, dar se știe sigur ca procedura de modificare a legii fundamentale e una destul de greoaie, care poate dura destul de mult in Parlamentul Romaniei și care se va incheia tot cu un…

- Președintele Klaus Iohannis cheama, saptamâna viitoare, partidele la consultari la Cotroceni pentru a stabili modul cum se va pune în practica rezultatul referendumului pe justiție. „S-a terminat numararea voturilor. 6,5 milioane de români au raspuns cu DA la cele doua…

- Mesajul Primarului Catalin Cherecheș catre comunitatea baimareana: va mulțumesc ca ați ramas langa mine, langa adevar și pentru ca mi-ați oferit un motiv pentru care a meritat sa ma lupt , Baia Mare! Mesajul primarului Catalin Cherecheș pentru cei care au fost alaturi de el, in lupta pentru adevar…

- "E aceeasi nota neserioasa, in care presedintele Romaniei nu este preocupat in mod real de problemele romanilor, ci de o agenda electorala mai degraba as spune a USR, decat a PNL, care vad ca il sustine neconditionat. Dar suntem de acord cu referendumul, o sa mergem la referendum, o sa vedem ce o…

- Președintele Klaus Iohannis a explicat ca este nevoie de o modificare a Constituției pentru a oferi posibilitatea ca și alți actori sa poata contesta OUG-urile date de Guvern. In acest moment doar Avocatul Poporului poate sesiza CCR in legatura cu o Ordonanța de Urgența.Citește și: ULTIMA…