- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat vineri, intr-un interviu pentru Europa FM, ca expertii care vor veni la Bucuresti in perioada in care Romania va detine Presedintia Consiliului Uniunii Europene vor trebui sa parcurga controlul la vama, avand in vedere ca tara…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat vineri, intr-un interviu pentru Europa FM, ca in timpul celor sase luni in care Romania va detine Presedintia Consiliului UE vor fi organizate aproximativ 250 de reuniuni in tara si 1.400 la Bruxelles. "Vorbim de un efort national.…

- Companiile ROMAERO și SIKORSKY - parte a grupului Lockheed Martin au semnat miercuri un acord de parteneriat industrial, la sediul Ministerului Economiei, in prezența ministrului Economiei și a reprezentanților Ambasadei SUA la București. In urma acordului, compania romaneasca va echipa și intreține…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a efectuat, luni, o vizita de lucru in Austria, ocazie cu care a afirmat ca Guvernul Romaniei sustine mentinerea unei cooperari stranse cu aceasta tara, in contextul exercitarii succesive de catre Viena, iar apoi Bucuresti, a Presedintiei…

- Guvernul face in continuare eforturi pentru a clarifica și stabiliza situația romanilor stabiliți in Marea Britanie. Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, l-a primit, miercuri, la București, pe ministrul britanic pentru Brexit, David Davis....

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, se intalneste miercuri, la Bucuresti, cu ministrul pentru Brexit al Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, David Davis, potrivit agendei publice a MAE. Vizita lui Davis vine in contextul in care Regatul Unit va parasi Uniunea…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat marti, la Slatina, ca Romania, in perioada in care va detine presedintia Consiliului Uniunii Europene, va avea un rol de mediator, de a pune statele la aceeasi masa si a genera un punct de vedere comun ce va fi discutat apoi cu…

- Steagul UE purtat de cei doi temerari va fi ținut in Piața Victoriei din Timișoara miercuri, 28 februarie, de la ora 16 pana la 19. „Aducem Steagul Inapoi – romanii din Diaspora se alatura intr-o maniera inedita celor de acasa, care protesteaza pentru o Romanie moderna, pentru…

- Europarlamentarul PSD Catalin Ivan sustine ca familia socialistilor europeni vrea sa se desparta de PSD, din cauza scandalurilor din Justitie. In schimb, ministrul pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, spune ca e un zvon rautacios. Surse din PSD au confirmat insa pentru „Adevarul“ ca Dragnea ar…

- „Partidul Social Democrat nu paraseste familia social democratilor europeni. In fata acestui zvon pornit de la cei care vor raul Partidului Social Democrat, simt nevoia sa reamintesc tuturor ca anul acesta se celebreaza 125 de ani de la crearea primului partid social democrat din Romania si ca formatiunea…

- Drapelul Uniunii Europene a ajuns duminica dupa-amiaza la Cluj-Napoca, dupa ce sambata intrase in Romania. Acesta a fost adus de la Bruxelles de doi romani intr-un gest, spun ei, simbolic, prin care vor sa aminteasca faptul ca tara noastra trebuie sa ramana in Europa, nu doar geografic, dupa ce steagul…

- Ministrul justitiei Tudorel Toader a cerut joi revocarea Laurei Codruta Kovesi, acuzandu-o de "exces de autoritate'', scrie Reuters, in timp ce AFP noteaza ca Tudorel Toader a emis joi o "procedura de revocare" pentru doamna Kovesi, acuzand-o de "incalcarea" Constitutiei si de "deteriorarea imaginii"…

- Premierul Boiko Borisov sustine ca Olanda se opune primirii Bulgariei si Romaniei in spatiul Schengen, pentru astfel refugiatii nu vor mai avea unde sa fie opriti, in drumul lor spre Europa, si vor ajunge direct in Amsterdam. "Riscul egoist provine din frontierele terestre, deoarece cand Bulgaria…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a avut luni o intrevedere cu viceprim-ministrul pentru Integrare Europeana al Republicii Moldova, Iurie Leanca, aflat in vizita la Bucuresti, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis AGERPRES. Cei doi…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, s-a aflat, joi si vineri, intr-o vizita de lucru in Grecia, ocazie cu care a avut intrevederi cu Dimitrios Tzanakopoulos - ministru delegat si purtator de cuvant al Guvernului Republicii Elene si cu omologul sau din cadrul Ministerul Afacerilor…

- La inceputul anului viitor, Romania va prelua președinția Consiliului Uniunii Europene, una dintre cele mai mari provocari din ultimii zece ani de apartenența la UE. Printre altele, pregatirile necesita o creștere a capacitații administrative. Adica oameni mai mulți și experți mai bine pregatiți. Potrivit…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a afirmat, miercuri, ca exista "foarte multa intoxicare" in randul partenerilor europeni pe tema reformei sistemului judiciar din Romania. "Este o dorinta foarte mare din partea partenerilor nostri europeni de a avea mai multa informatie…

- Negociatorul sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, va efectua in viitorul apropiat o vizita in Romania, a anuntat marti ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu. "Sunt bucuros sa va informez asupra faptului ca Michel Barnier va efectua in viitorul apropiat o vizita…

- Deputatii au adoptat, marți, cu 264 de voturi si o abtinere, proiectul de lege privind combaterea ambroziei, planta cea mai alergena din Romania. Proiectul a fost initiat de un grup de parlamentari PNL, și urmeaza sa mearga la promulgare, la președintele Iohannis. Potrivit proiectului, proprietari ide…

- Aproximativ 30.000 de invitati vor vizita Romania anul viitor, in perioada detinerii Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, acest mandat fiind si un beneficiu de imagine cu efect asupra cetatenilor, a declarat, luni, ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, intr-o discutie…

- Romania se afla "in contextul potrivit pentru a adera la Spatiul Schengen", in perspectiva viitoarei presedintii a Consiliului Uniunii Europene de anul viitor, tara noastra fiind, de altfel, "un stat pregatit pentru acest demers", a declarat, luni, ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor…

- Ministerul Afacerilor Externe, prin Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a lansat joi, 25 ianuarie 2018, o prima etapa a procesului de consultare publica privind tematicile de interes ale Președinției Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, prin intermediul Forumului de consultare…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat, joi, ca desi exista tendinta unora de a spune ca Romania s-ar afla in decalaj in ce priveste pregatirea exercitarii Presedintiei Consiliului UE, acest lucru nu este real. "De multe ori, noi avem tendinta - si o spun…

- Premierul interimar Mihai-Viorel Fifor: Mesaj de angajament ferm al Guvernului in pregatirea mandatului Romaniei la Președinția Consiliului UE și colaborarea in cadrul Trio-ului de Președinții Prim-ministrul interimar Mihai-Viorel Fifor a participat, in aceasta dimineața, la Palatul Victoria, la deschiderea…

- Prim-ministrul interimar Mihai Fifor a participat luni, la Palatul Victoria, la deschiderea reuniunii de la Bucuresti a Trio-ului de Presedintii ale Consiliului UE din care Romania va face parte in cursul primului sau mandat, incepand cu 1 ianuarie 2019, si care mai include Finlanda si Croatia, context…

- Astfel, Euronews se intreaba daca ”E cineva aici?”, facand referire la faptul ca prim-ministrul japonez a calatorit nu mai puțin de 8.700 de kilometri pentru a efectua o vizita istorica in Romania, doar ca, surpriza, nu a avut cine sa-l intampine. Sursa citata precizeaza ca Abe și-a ales un…

- Ministrul de Externe ungar a declarat intr-un interviu ca Budapesta are interesul de a avea relatii bazate pe respect reciproc cu Romania, mai ales in interesul comunitatii maghiare care traieste in Romania. In privinta declaratiilor anti-autonomie ale premierului roman Mihai Tudose, Szijjarto…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat, vineri, la Sibiu, referindu-se la tensiunile care ar fi aparut intre premierul Mihai Tudose si ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, ca "in perioada urmatoare, se vor lua deciziile care vor duce la stabilitate".IMPORTANT…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, afirma ca este necesara o noua strategie privind aderarea Romaniei la Spatiul Schengen, precizand ca au fost redemarate reuniunile Comisiei Nationale de Autoevaluare Schengen. "Avem nevoie de o noua strategie privind aderarea noastra la…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat, vineri, ca presedintia Romaniei la Consiliul Uniunii Europene este a tarii si a romanilor, 'nu este despre partide sau despre politicieni.' 'Eu cred sincer ca presedintia Romaniei la Consiliul Uniunii Europene este in…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a avut, marti, la Bruxelles, intrevederi cu Jeppe Tranholm-Mikkelsen, secretarul general al Consiliului Uniunii Europene, cu Alexander Italianer, secretarul general al Comisiei Europene, si cu comisarul european pentru Dezvoltare Regionala,…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, le-a prezentat oficialilor europeni evolutia procesului de pregatire privind preluarea de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, precizand ca acesta a inregistrat evolutii semnificative pe toate palierele sale.

- „Un subiect important aflat pe agenda a fost aderarea tarii noastre la Schengen si de ce acest lucru trebuie sa fie un element de interes pentru Olanda. Romania respecta de multi ani toate criteriile pentru a adera la spatiul Schengen. Este timpul sa fim clari si sa cerem partenerilor nostri sa respecte…

- Romania va asuma, pentru șase luni, incepand cu 1 ianuarie 2019, Președinția Consiliului Uniunii Europene, una din cele șapte instituții ale Uniunii. Inainte cu ceva mai mult de un an, tara noastra a demarat procesul de organizare a actiunilor, anuntand, prin ministrul delegat pentru Afaceri Europene,…

- Presedintele USR, deputatul Dan Barna, a declarat miercuri ca ar trebui sa fie un avertisment "foarte dur" pentru Guvernul de la Bucuresti ceea ce s-a intamplat astazi pentru Polonia, in conditiile in care Uniunea Europeana se teme ca "Romania s-ar transforma intr-un rai al infractionalitatii europene".…

- Comisarul european Corina Cretu se va afla, luni si marti, in vizita in Romania, context in care are programate intalniri cu premierul Mihai Tudose si cu mai multi membri ai Executivului si va participa la o serie de actiuni privind finantarea europeana, informeaza un comunicat transmis AGERPRES. Conform…