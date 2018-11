Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Afacerilor Europene, Victor Negrescu, a declarat, sambata, la Timișoara, ca Romania este pregatita pentru preluarea președinției Consiliului Uniunii Europene, toate elementele fiind in grafic. Negrescu a mai spus ca banii europeni trebuie sa fie o prioritate pentru țara noastra.Intrebat…

- "Romania e in grafic pentru preluarea presedintiei Consiliului UE si orice declaratie care aduce o urma de indoiala face rau Romaniei. Suntem in linie dreapta, am nominalizat o persoana cu experienta, va fi sprijinita de multi experti si care poate conduce la o presedintie de succes pentru Romania.…

- PSD schimba, astazi, doi miniștri ai Guvernului Dancila. Victor Negrescu, ministrul Afacerilor Europene care și-a dat demisia cu mai puțin de doua luni inainte ca Romania sa preia președinția Consiliului Uniunii Europene, va fi inlocuit cu George Ciamba, un apropiat a lui Liviu

- Ieri, Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca Romania nu este pregatita pentru preluarea Consiliului Uniunii Europene, in conditiile in care la Guvern factorii responsabili sunt schimbati sau pleaca, iar „lucrurile au luat-o razna”, potrivit Mediafax. „Trebuie sa mentionez o mare ingrijorare pe care…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, la o intalnirii cu primarii de municipii, faptul ca Romania nu e pregatita pentru preluarea presedintiei Consiliului UE, dupa ce in interiorul Guvernului e un intreg scandal in acest moment, dovada fiind si demisia ministrului Afacerilor Europene, Victor…

- Pregatirile pentru preluarea președinției Consiliului Uniunii Europene de catre Romania sunt in plina desfașurare. Și graficul e respectat pana in prezent, a dat asigurari Ministerul Afacerilor Externe.

- Romania este pregatita pentru a gestiona din punct de vedere organizatoric si logistic evenimentele din cadrul presedintiei tarii noastre la Consiliul Uniunii Europene, a declarat, miercuri, ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, la un briefing de presa. "Acest lucru cuprinde evenimentele…

- Spectacolul pus in scena de actuala coaliție de guvernare are un singur scop: controlul politic al justiției și serviciilor de informații, singurele instituții din Romania care inca nu sunt total subordonate pentru a desavarși regimul autocratic instaurat dupa alegerile parlamentare din 2016. In acest…