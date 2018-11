Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, și-a dat demisia din Guvernul Dancila.Decizia vine dupa o discutie aprinsa pe care a avut-o în cursul zilei de vineri cu mai multi colegi de Guvern, anunta Realitatea TV. Victor Negrescu ar fi demisionat, de…

- Cristian Ghinea, deputat USR, susține, dupa demisia lui Victor Negrescu din funcția de ministru delegat pentru Afaceri Europene, ca ”rețeta dezastrului este completa”, in contextul in care Romania va prelua la inceputul anului presedintia Consiliului UE.Citeste si Ultima ANALIZA marca Parchetul…

- „Din respect pentru colegii mei si pentru responsabilitatile pe care le am atat la nivel european, cat si la nivel national, pe care le tratez cu seriozitate si profesionalism, imi rezerv dreptul sa imi exprim punctele de vedere in cadrul Guvernului, respectiv al Partidului Social Democrat, din a…

- Președintele CNMR, Alexandrum Cumpanașu, a reacționat dupa demisia din Guvernul Dancila a ministrului delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu:"Cred ca punct de vedere personal ca Negrescu a procedat incorect si nedrept fata de guvernul din care a facut parte si partidul care l-a promovat…

- Ministrul pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, si a dat demisia din Cabinetul Dancila.Decizia ar fi fost luata dupa sedinta de guvern de ieri, potrivit informatiilor Digi24.Victor Negrescu avea un rol important in pregatirea pregatirea preluarii presedintiei Consiliului UE de catre Romania. ...

- Guvernul propune extinderea datei limita de desfașurare a activitaților de comerț cu amanuntul și comerț cu produse alimentare si marfuri usor alterabile autohtone în baza de patenta pâna la 31 decembrie 2019. Un proiect de lege în acest sens a fost avizat pozitiv de Cabinetul…

- Activitatea s-a desfasurat in cadrul programului "Back to School" si este o initiativa paneuropeana, prin care oficialii institutiilor europene viziteaza scoli in tara de origine pentru a discuta despre Uniunea Europeana si propria lor experienta de lucru. Prin elaborarea Cartii Albe privind viitorul…

- Plenul Parlamentului European a votat ieri, 24 octombrie a.c., Pozitia Parlamentului privind Proiectul de buget al Uniunii Europene (UE) pentru anul 2019. Pozitia include si alocarea a 50 de milioane de euro pentru fermierii afectati de pesta porcina africana (PPA), ca urmare a propunerii deputatului…