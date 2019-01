Negrescu,despre Brexit:Romania trebuie sa fie mai prezenta,sa poarte discutii directe cu partenerii britanici si cu liderii europeni

Stiri pe aceeasi tema

- Romania trebuie sa inteleaga responsabilitatea pe care o are in acest moment, sa fie mai prezenta si sa poarte discutii directe cu partenerii britanici si cu liderii europeni, in contextul negocierilor...

- Romania va marca, joi, preluarea Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, printr-o ceremonie organizata la Ateneul Roman la care vor fi prezenti presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, al Parlamentului European, Antonio Tajani, presedintele Consiliului European, Donald Tusk si premierul…

- In cadrul unui summit istoric, desfasurat la Bruxelles, Uniunea Europeana a aprobat acordul pentru Brexit. Este un moment tragic, nu unul de sărbătoare, au ţinut să sublinieze liderii europeni, care şi-au declarat spriinul atât pentru documentul ce consfinţeşte…

- Liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au aprobat duminica acordul privind iesirea Marii Britanii din blocul comunitar, a anuntat presedintele Consiliului European, Donald Tusk, relateaza agentiile internationale de presa, conform Agerpres.Cele 27 de state membre s-au exprimat…

- Liderii statelor din Uniunea Europeana se reunesc joi la Bruxelles pentru a dezbate chestiunile migratiei, securitatii interne si reformei zonei euro, dupa ce in prima zi a Consiliului European nu au reusit sa deblocheze negocierile privind Brexit-ul, cu cinci luni si jumatate inaintea retragerii efective…