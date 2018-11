Stiri pe aceeasi tema

- ”La finalul sedintei de Guvern a fost o discutie legata de ultimele masuri de parcurs pentru ca noi sa fim gata pentru presedintia de anul viitor, o discutie deschisa, cum e normal sa fie intr-o echipa si legata de participarea intr-o masura mai mare a dlui Negrescu la astfel de intalniri. La intalnirea…

- Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor, a declarat la Antena 3 ca Victor Negrescu, ministrul demisionat de la Afaceri Europene nu stie sa lucreze in echipa. "La finalul sedintei de Guvern a fost o discutie legata de ultimele masuri de parcurs pentru ca noi sa fim gata pentru presedintia de anul viitor.…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, si-a depus demisia, dupa sedinta de Guvern de vineri. Demisia lui vine cu mai putin de doua luni inaintea preluarii de catre Romania a presedintiei Consiliului UE. Rovana Plumb, ministru al Fondurilor Europene, a declarat, la Antena 3, ca…

- „A aparut o noua valiza. De data aceasta, in Parlament. In valiza se afla textul motiunii de cenzura: Guvernul Dancila - o binecuvantare pentru Liviu Dragnea, un blestem pentru romani”, este mesajul deputatului PMP postat pe pagina sa de Facebook, insotit de un video in care apare trolerul. „Sper…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, crede ca sunt sanse foarte putine, acum, pentru a trece o motiune de cenzura si ca un astfel de demers ar fi trebuit facut de Opozitie dupa evenimentele din 10 august, scrie Agerpres. "Cred ca motiunea de cenzura trebuia depusa imediat dupa evenimentele din 10…

- Luni a debutat a doua etapa a programului "Voluntari ai Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene", initiat de ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, ce se va desfasura in perioada octombrie - decembrie 2018 in cadrul MAE.Cei 35 de voluntari selectati au varste…

- Liderul PMP, Eugen Tomac, critica in termeni duri plecarea ministrului Educației din Guvernul Dancila. Tomac acuza va șeful PSD s-a descotorosit de ministrul Educației la cererea UDMR."Hai sa salvam ce se mai poate! Chiar nu putem face nimic?Stam cu mainile in san?Dragnea…

- Motiunea de cenzura a PMP, anuntata luni in plenul Camerei Deputatilor de catre Eugen Tomac, se intituleaza Guvernul Dancila, intre reprimarea protestatarilor si uciderea porcilor, iar parlamentarii formatiunii spun ca "niciodata nu s-a intamplat, pana la prim-ministrul Viorica Dancila, ca un executiv…