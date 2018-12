Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul britanic la Bucuresti, Andrew Noble, a declarat, miercuri, referitor la acordul privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, ca acesta prevede ca romanii care traiesc in Marea Britanie vor continua sa aiba aceleași drepturi."Acest acord facut de Uniunea Europeana privind…

- Un nou atac la adresa Guvernului, de la Bruxelles Președintele Klaus Iohannis a lansat, de la Bruxelles, unde se afla pentru a participa la reuniunea Consiliului European, un nou atac asupra Guvernului de la București și a coaliției PSD-ALDE. Iata declarațiile lui Iohannis: Președintele Romaniei, domnul…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a reiterat, marti, in cadrul reuniunii Consiliului Afaceri Generale de la Luxemburg, sprijinul Romanei in vederea agrearii acordului de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana si a subliniat ca tara noastra este in favoarea unui…

- Ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu, a subliniat vineri ca ideea referitoare la o posibila iesire din UE a Romaniei este o tema falsa, avand in vedere, printre altele, ca tara noastra este un beneficiar net al apartenentei la UE. " Contextul european ne arata ca una din…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a avut, marti, 2 octombrie 2018, o intrevedere cu negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, aflat in vizita oficiala la Bucuresti. Discutiile dintre cei doi oficiali s-au axat, in principal, asupra procesului de derulare…

- Ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu, a participat marți, 18 septembrie 2018, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale (art.50) in format UE27, organizata ca urmare a declanșarii procesului de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana. Pe agenda reuniunii…