- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a deschis, in calitate de președinte executiv, lucrarile Forumului Național al Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunarii (SUERD) care se desfașoara la Palatul Parlamentului din București in perioada 5 – 6 noiembrie 2018. Evenimentul…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, s-a intalnit, la Bruxelles, cu trei presedinti de comisii din Parlamentul European, Ingeborg Grassle (Control bugetar), Danuta Maria Hubner (Afaceri constitutionale) si Jean Arthuis (Bugete), informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a reiterat, marti, in cadrul reuniunii Consiliului Afaceri Generale de la Luxemburg, sprijinul Romanei in vederea agrearii acordului de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana si a subliniat ca tara noastra este in favoarea unui…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat, marți, 18 septembrie 2018, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale. Reuniunea miniștrilor pentru afaceri europene din statele membre ale Uniunii Europene a vizat o discutie de orientare privind negocierile referitoare…

- Ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu, a participat marti, 18 septembrie 2018, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale (art.50) in format UE27, organizata ca urmare a declansarii procesului de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana. Pe agenda reuniunii…

- Conform MAE, la Sibiu a avut loc o noua intalnire de lucru pentru pregatirea Summitului informal al sefilor de stat si de guvern programat la 9 mai 2019, in contextul exercitarii de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, iar la discutii au participat, pe langa delegatia Ministerului…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a organizat vineri, la Craiova, o noua consultare cetateneasca privind viitorul Uniunii Europene, avand ca tematica "Europa convergentei: Ocupare si drepturi sociale", iar in acest context a afirmat ca Uniunea Europeana trebuie sa ramana…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a spus recent, in cadrul sedintei saptamanale a Comitetului de Coordonare a Sistemului national de gestionare a Afacerilor Europene, ca Romania este ”in grafic” in ceea ce priveste procesul de pregatire pentru asumarea presedintiei Consiliului…