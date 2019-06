Vicepreședintele PSD Robert Negoița a spus, inaintea ședinței CExN, ca un PSD condus de Viorica Dancila, Marian Opișan și Niculae Badalau ar fi "un coșmar". Intrebat ce parere are despre Viorica Dancila, Marian Oprișan și Niculae Badalau la șefia PSD, Negoița a replicat: "Pot sa ma abțin? Un coșmar! Nu vreau sa intru prea mult in detalii. Scenarii putem sa ne imaginam multe. Asta pe care mi l-ați spus e un coșmar". Negoita a mentionat ca in acest moment PSD are probleme de rezolvat in interior si de raspuns la intrebarea de ce cetatenii Romaniei au devenit intr-o foarte mare masura atat de pesimisti…