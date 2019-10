Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Fifor, secretarul general al PSD, a dat de pamant cu „ciorna” guvernului pe care liderii „opozitiei” se screm sa o conceapa, desi nimeni din PNL nu vrea sa intre la guvernare cu adevarat. Fifor ii ironizeaza grav pe Facebook: „Circula „pe surse” o așa-zisa ciorna a guvernului propus de opoziție.…

- ​Prima reacție de la vârful PSD dupa respingerea Rovanei Plumb în comisia juridica a Parlamentului European. Secretarul general al Partidului, Mihai Fifor, da vina pe opoziție pentru situație, acuzând ca reprezentanții acesteia au sabotat și „sfâșiat candidatul propriei…

- "Astazi m-am intalnit cu Viorica Dancila. Am discutat cu presedintele PSD despre situatia partidului. Despre tradari, tradatori si complicitati. Am analizat impreuna care sunt adversarii PSD si care sunt posibilii aliati. Si am inteles amandoi ca suntem inconjurati de dusmani fara mila si lipsiti…

- Secretarul general al PSD, senatorul Mihai Fifor, reactioneaza la afirmatiile lui Dacian Ciolos cu privire la formarea unui nou guvern competent, din care sa faca parte si PLUS. Fifor sustine ca Romania are deja un guvern competent, oferind in sprijinul afirmatiilor sale cateva date statistice.Citeste…

- În turneu electoral în Moldova, ​​Viorica Dancila a venit cu elicopterul la Iași, precizând ca pentru a putea ajunge în fiecare județ trebuie sa apeleze și la acest mijloc de transport. Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, a precizat ca elicopterul este platit din fondurile…

- Secretarul general al PSD, senatorul Mihai Fifor, a declarat, pentru Digi24, ca se retrage din alegerile interne pentru desemnarea unui candidat care sa reprezinte partidul la prezidentialele din toamna. El o va sustine pe liderul social-democratilor, Viorica Dancila, sa devina prezidentiabilul desemnat…

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, a afirmat, intr-o postare pe Facebook, ca alianța anunțata de catre liderii USR și PLUS, Dan Barna și Dacian Cioloș, propun romanilor reintoarcerea ”Guvernului 0”, sintagma prin care se refera la cabinetul tehnocrat condus de catre Cioloș. ”Barna ne ofera, din…

- Marturii șoc facute de secretarul general al PSD, la TVR 1, despre relația dintre Viorica Dancila și Liviu Dragnea. Mihai Fifor a afirmat ca premierul a fost ținut departe de rezultatele sondajelor din campania electorala pentru europarlamentare. Fifor a afirmat ca Liviu Dragnea crease in jurul…