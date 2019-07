Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit despre scandalul dintre fanii lui Dinamo și conducerea clubului și le-a dat dreptate fanilor. Mai mult, finanțatorul roș-albaștrilor l-a ințepat și pe Ionuț Negoița, spunand ca un club ca Dinamo are nevoie de un patron care sa investeasca sume mari, și a spus ca…

- Ionut Negoita a facut anuntul dupa scandalul declansat de fani la meciul din deplasare cu Viitorul. "Eu caut solutii de doi ani de zile in ceea ce priveste vanzarea clubului. Voiam sa-mi recuperez macar o particica din ce am investit. Negociez cu trei entitati, iar in maximum o luna Dinamo…

- Finanțatorul celor de la Dinamo, Ionuț Negoița, a anunțat ca este in negocieri avansate pentru a-și vinde acțiunile la club și considera ca in maxim o luna va fi un alt proprietar. Declarațiile lui Negoița vin dupa ce fanii lui Dinamo i-au cerut sa plece, iar la meciul cu Viitorul au existat incidente…

- Ionuț Negoița, finanțatorul lui Dinamo, a facut un anunț extrem de important, in direct la GSP Live. Acesta a declarat ca procesul de vanzare a clubului a intrat pe sua de metri, iar echipa va avea in scurt timp un alt proprietar. „Eu caut soluții de doi ani de zile in ceea ce privește vanzarea clubului.…

- Fanii dinamovisti, aflati în numar de aproximativ 200, i-au înjurat pe patronul Ionut Negoita si pe antrenorul Eugen Neagoe dupa numai 25 de minute de joc, la meciul FC Viitorul - Dinamo, care se disputa, luni seara, la Ovidiu, informeaza News.ro.Suporterii i-au cerut demisia tehnicianului.Dupa…

- ”Profesorul” Ion Sdrobiș, 73 de ani, fost antrenor la Oțelul Galați, U Cluj sau Dacia Braila, se așteapta ca lupta pentru titlu sa se dea tot intre CFR Cluj, campioana ultimelor doua ediții, FCSB, Universitatea Craiova și Viitorul. Viitorul este favorita lui Sdrobiș. ”Aș vrea ca echipa lui Hagi sa…

- La Dinamo nu e liniste. Fanii continua razboiul cu actionarul Ionut Negoita, nemultumiti de campania de achizitii de pana acum. Pe ros-albi ii asteapta un start de sezon 2019 - 2020 al Ligii 1 Betano dificil, in primele trei etape urmand a intalni Viitorul, Craiova si CFR."Negoita, trezeste-te!…

- Dinamo incearca sa se intareasca, sa le inchida gura fanilor, dar si sa-l atinga, de la distanta, pe Mircea Rednic, omul demis de Ionut Negoita, in urma cu o luna, prin intermediarul Bogdan Balanescu, presedintele clubului.