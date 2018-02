Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 12:25 Cinci persoane au fost retinute in urma perchezitiilor de azi in dosarul care vizeaza ilegalitati comise in domeniul constructiilor. Grupul este suspectat de trafic de influenta asupra unor persoane publice din cadrul SCT Chisinau si ai Primariei. Operatiunea continua. UPDATE 10:32CNA…

- Potrivit celui mai recent raport al Institutului National de Statistic, castigul salarial mediu net a crescut cu 165 de lei, in decembrie. Au existat insa si scaderi de salarii. Reduceri in acest sens au avut loc in mai multe domenii, printre care si sectorul fabricarii autovehiculelor, se arata…

- Sambata a avut loc un simulacru de dezbatere publica privind bugetul local al municipiului Alba Iulia. In cadrul acestei tentative de democrație participative, Mircea Hava a organizat o adevarata baricada prin care sa-i impiedice pe oameni sa interpeleze administrația locala cu privire la ”avuția” orașului.…

- Au venit vești bune din partea Primariei și a Consiliului General! Familiile monoparentale vor primi un ajutor de 1200 lei pe luna, depinzand de numarul de copii aflați in gospodarie. Familiie monoparentale vor putea primi un ajutor de 1200 de lei pe luna, in funcție de numarul de copii. Aprobarea a…

- Directorul Spitalului Penitenciar Rahova este cercetat de anchetatori pentru ca ar fi agresat mai multi detinuti. Acesta a fost ridicat de procurori, marti, alaturi de alti angajati ai unitatii de detentie.

- Guvernul va suporta de la bugetul de stat contributiile datorate de patru categorii de angajati afectati de modificarile aduse Codului fiscal, dar numai daca angajatorul acestora majoreaza venitul salarial brut cu cel putin 20% fata de nivelul din luna decembrie 2017, potrivit unui proiect de Ordonanta…

- Comunitatea Curatam Galatiul a organizat, in data de 3 februarie 2018, prima dezbatere publica din Galati pe tema cantitatii si a calitatii spatiului verde din oras. La dezbatere au participat peste 30 de invitati, reprezentanti ai unor ONG-uri, dar si din partea autoritatilor, jurnalisti, politicieni,…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in ultimele zile, la frontiera verde, pe comunicații și in PTF, peste 14.400 pachete cu țigari de proveniența ucraineana care urmau sa ajunga pe piața neagra de desfacere. In data de 2 februarie, in jurul orei…

- La Orhei este implementat proiectul de iluminare a trotuarelor. Potrivit planului de acțiuni a Primariei municipiului Orhei privind modernizarea sistemului de iluminare stradala, in luna ianuarie, a fost finalizata prima etapa de instalare și conectare a dispozitivelor speciale de iluminat cu LED, destinate…

- Primaria Sectorului 1 anunta ca va angaja un administrator public (“city manager”), iar primul criteriu este ca acesta sa nu fi fost membru de partid. Primaria Sectorului 1 va coopta in echipa sa primul administrator public (‘city manager’) din istoria instituției. In ședința Consiliului local din 31…

- Prima ședința ordinara de Consiliu Local pentru acest an a fost convocata, aproape in premiera, la orele 13:00 și cel mai probabil va dura pana la sfarșitul programului funcționarilor din Primarie.

- Primarul General, Gabriela Firea, a dispus declansarea unui control general la RADET, in timp ce administratorul special si-a inaintat demisia de onoare, anunta Primaria Capitalei. Decizia edilului vine ca urmare a accidentului de munca in care doi angajati RADET si-au pierdut viata.

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoita, a declarat luni ca initiatorii protestelor ar trebui sa solicite autorizatie pentru astfel de manifestari, în contextul în care tocmai ei sunt cei care pledeaza pentru legalitate si o tara civilizata. "Sa se autorizeze. Acesta e mesajul…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoița, a declarat, inainte de debutul ședinței Comitetului Executiv al PSD, ca cei care protesteaza fac „chestii ilegale” și ca ar trebui sa ceara autorizație. Totodata, social-democratul a minimizat numarul celor care au protestat sambata seara.

- Singurii oameni din incinta vor fi cumparatorii. Masura vine cu ceva intarziere, dar vine... E un moment esential pentru ca acest concept poate defini retailul in viitor. Poate redefini industria, poate schimba din temelii vietile a milioane de oameni.

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoita, a declarat luni, inainte de Comitetul Executiv National (CExN) al PSD, ca oamenii care au protestat vor un stat de drept si legalitate, dar au organizat un miting fara autorizatie, scrie News.ro. El mai spune ca 20 de milioane de oameni nu sunt de acord cu protestele,…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoita, a declarat luni ca initiatorii protestelor ar trebui sa solicite autorizatie pentru astfel de manifestari, in contextul in care tocmai ei sunt cei care pledeaza pentru legalitate si o tara civilizata. "Sa se autorizeze. Acesta e mesajul meu. (...)…

- Primarul Sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoita, a declarat ca daca la protestul de sâmbata au participat 100.000 de persoane rezulta ca 20 de milioane nu au fost de acord, pentru ca nu au fost acolo. ”Câti au protestat aseara, acum doua seri...…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoita, a declarat luni, inainte de Comitetul Executiv National (CExN) al PSD, ca oamenii care au protestat vor un stat de drept si legalitate, dar au organizat un miting fara autorizatie. El mai spune ca 20 de milioane de oameni nu sunt de acord cu protestele, deoarece…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoita, a declarat luni, inainte de Comitetul Executiv National (CExN) al PSD, ca oamenii care au protestat vor un stat de drept si legalitate, dar au organizat un miting fara autorizatie. El mai spune ca 20 de milioane de oameni nu sunt de acord cu protestele, deoarece…

- Primarul Sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoita, a declarat, luni, inainte de sedinta CExN al PSD, ca daca la protestul de sambata au participat 100.000 de persoane rezulta ca 20 de milioane nu au fost de acord, pentru ca nu au fost acolo.

- Procesul Magdalenei Olteanu, referent in cadrul Primariei comunei Fantanele, judetul Constanta, si al lui Dumitru Orleanu, secretar al unitatii administrativ teritoriale Fantanele, ambii deferiti Justitiei de procurorii DNA Constanta, merge mai departe. Ieri, Tribunalul Constanta a amanat cauza pentru…

- UPDATE: Comitetul Executiv al PSD i-a retras luni seara sprijinul politic prim ministrului Mihai Tudose, dupa o ședința de peste 5 ore. Se pare ca acesta va demisiona in condițiile in care nu mai are susținerea partidului. UPDATE: Deputatul Catalin Radulescu a fost dat afara din ședința PSD, la cererea…

- Fabrica ”Zaharul” din Oradea se va inchide pentru ca nu este competitiva si profitabila, inregistrand pierderi. Aproape 200 de angajati vor fi disponibilizati etapizat, urmand sa primeasca salarii compensatorii in functie de vechime, transmite corespodentul MEDIAFAX.

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoita, a sustinut luni, înaintea reuniunii Comitetului Executiv National al PSD, ca la cabinetul lui Liviu Dragnea de la Parlament s-au strâns semnaturi de la liderii organizatiilor judetene ale PSD, el considerând ca acest lucru este "profund…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoita, a sustinut luni, inaintea reuniunii Comitetului Executiv National al PSD, ca la cabinetul lui Liviu Dragnea de la Parlament s-au strans semnaturi de la liderii organizatiilor judetene ale PSD, el considerand ca acest lucru este "profund in neregula" si "profund…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoita, a declarat, luni, inainte de sedinta Comitetului Executiv al PSD, ca la cabinetul lui Liviu Dragnea s-ar fi strans semnaturi de la presedintii de organizatii judetene, precizand ca "este profund neprincipial".

- Liderul PSD Sector 3, Robert Negoița, s-a aratat foarte deranjat de faptul ca 30 de președinți de organizații județene social-democrate au semnat in biroul lui Liviu Dragnea o cerere de retragere a sprijinului politic pentru premierul Mihai Tudose. Primarul Sectorului 3 a declarat, inaintea inceperii…

- Lupaș dezvaluie ca „primarul actual prefera sa foloseasca politic problema mutarii contribuțiilor și a schimbarilor legislative in domeniul fiscal, in loc sa gaseasca soluții pentru ca salariații Municipalitații sa nu piarda din venituri”. „Mi-au reclamat foarte multi angajati din primarie problema…

- In ultima sedinta de Consiliu Local, de la finele anului, s-a aprobat majorarea taxelor si impozitelor in Municipiul Ramnicu Valcea. Aceasta modificare se va resimti adanc in buzunarele localnicilor. Vinovate de „nota de plata” pe ramnicenii sunt obligati s-o plateasca se fac fostele administratii,…

- Ministrul Carmen Dan a afirmat sambata ca in Ministerul Afacerilor Interne vor fi in acest an aproximativ 6.000 de angajati noi, adaugand ca se doreste ca in cel mult patru ani sa se poata acoperi deficitul de 23.000 de oameni.

- Peste 100 de angajați vor fi vizați de concedieri la Primaria Deva. Oamenii vor fi dați afara, deși fondul de salarii aproape ca s-a dublat intr-un an, atat din cauza angajarilor, cat și a creșterilor salariale. Autoritațile avertizeaza ca și ar putea exista concedieri și la Poliția Locala Deva.Reducerile…

- GCHQ, agentia britanica specializata in spionaj cibernetic, nu reusese sa gaseasca suficienti noi angajati, deoarece acestia prefera sa lucreze pentru companii precum Facebook sau Google, care le ofera salarii de patru-cinci ori mai mari. Organizatia cauta experti in amenintari informatice, intr-o perioada…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a reusit performanta unica de a desemna castigatoarea unei licitatii o firma fara angajati si in lichidare judiciara....

- Kaufland Romania anunța ca va majora salariul minim in companie la 2.800 de lei brut, ca urmare a trecerii la angajat a contribuțiilor aferente angajatorului. Potrivit unui comunicat al companiei, venitul minim pentru lucratorii comerciali din magazine crește la 2.800 lei brut pe luna, suma incluzand…

- Zeci de angajati ai societatii de transport public din Galati, Transurb, protesteaza, marti, in fata Primariei din oras, deoarece nu au primit salariile si primele de sarbatori si au aflat ca plata restantelor ar putea fi amanata pana dupa Craciun. Locuitorii nu sunt afectati de proteste.

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, luni, un curs de 4,6260 lei pentru un euro, in scadere cu 0,86 de bani (-0,19%) fata de cotatia de 4,6346 lei anuntata la finele saptamanii trecute. Totodata, leul s-a apreciat cu 0,40 de bani in raport cu dolarul american, pana la un curs de 3,9243 lei, comparativ…

- Compania Rofa, parte a grupului german cu acelasi nume, produce echipamente de protectie intr-o fabrica din Arad si va incheia anul acesta cu o cifra de afaceri de 1,8 mil. euro, in crestere cu aproape 30% fata de anul 2016, conform calculelor ZF pe baza datelor companiei. In fabrica se produc circa…

- ARIES Transilvania anunța rezultatele unui amplu studiu național al pieței de IT din Romania, realizat cu sprijinul Primariei și Consiliului Local Cluj-Napoca, și care analizeaza evoluția domeniului pe parcursul a șase ani, intre 2011 și 2016. Conform studiul, numarul companiilor din IT la nivel național…

- Cifra de afaceri cumulata a firmelor de IT s-a dublat in ultimii 6 ani, la 5 miliarde de euro, in contextul in care segmentul IT detine o pondere din ce in ce mai crescuta in economia nationala, depasind, impreuna cu domeniul tehnologiilor comunicarii, 6% din PIB, arata un studiu publicat luni.…

- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a scazut pana la nivelul de 2,15%, potrivit datelor publicate vineri de Banca Nationala a Romaniei (BNR), informeaza News.ro. Robor la 3 luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza…

- Aprobarea metodologiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici prin hotarare a Guvernului este neconstitutionala, a decis, joi, Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR). Decizia este definitiva si general obligatorie, urmand sa fie comunicata Parlamentului, Guvernului…

- Doi angajati ai Centrului Militar din Chisinau au fost retinuti pentru corupere pasiva, iar o treia functionara este in calitate de banuita. Acestia eliberau livrete militare false contra unor sume de bani.

- Deficitul bugetului general consolidat s-a situat la 6,6 miliarde de lei in primele zece luni ale anului, fiind echivalentul a 0,78% din Produsul Intern Brut (PIB), potrivit datelor Ministerului de Finanțe. In primele noua luni deficitul era de 6,8 miliarde de lei, ceea ce inseamna ca in luna octombrie…

- Doua decizii suprinzatoare și contradictorii au fost luate de reprezentanții BCR Alba in raport cu 10 foști angajați de la care vrea sa recupereze peste 8 milioane de euro. Banii ar fi fost acordați ilegal, prin intermediul unor credite la mai multe firme private din Alba Iulia. Intreaga situație a…

- Primarul sectorului 1, Dan Tudorache a declarat, astazi, ca vrea sa-i faca pe locuitorii Sectorului sa ințeleaga cat de important este sa selecteze gunoiul. “Vreau sa-i fac (pe cetațeni- n.r.) sa ințeleaga ca ei trebuie sa selecteze gunoiul. O sa ii inștiințez ca daca nu vor selecta gunoiul, o sa ajung…

- Primarul Sectorului 1, Dan Tudorache, a spus, luni, in cadrul unei dezbateri pe tema gestionarii deseurilor municipale, ca administratia nu va mai ridica gunoiul locuitorilor Sectorului 1 daca acestia nu vor face colectare selectiva. „Primaria Sectorului 1 plateste pentru acel gunoi, locuitorii din…

- Persoanele care lucreaza in baza unor contracte de munca cu timp parțial datoreaza CAS și CASS la nivelul celor platite pentru un salariu minim brut pe țara, astfel: CAS aferenta condițiilor normale de munca va fi, fin 2018, de 25%; CASS va fi, din 2018, de 10%. In cazul in care…

- Preturile la unele produse de baza au crescut simtitor la raft in ultima perioada, si asta chiar daca la producatori pretul a scazut. Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat ca scupirile la raft sunt reale si nejustificate, motiv pentru care a sesizat Consiliul Concurentei pentru o analiza. In…