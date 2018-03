Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Lugoj refuza sa faca publice persoanele si firmele care inregistreaza datorii la plata taxelor si impozitelor locale. Intr-un raspuns remis Lugoj Info.ro, reprezentantii administratiei locale sustin ca nu pot face publice firmele sau persoanele juridice care inregistreaza datorii catre bugetul…

- „Autoritațile și instituțiile publice, indiferent de sistemul de finanțare și subordonare pot achiziționa, in condițiile legii, autoturisme al caror preț nu poate depași contravaloarea in lei a sumei de 35.000 euro inclusiv TVA cu condiția ca achiziția acestora sa fie realizata in cadrul Programului…

- Administrația Fondului pentru Mediu anunta ca de luni, 26 martie, in Programul “Rabla Plus”, persoanele fizice se pot inscrie la producatorii validati, iar persoanele juridice pot depune dosare de acceptare. Bugetul este de 50.000.000 lei, dintre care: 15.000.000 lei pentru persoane fizice și 35.000.000…

- Conform legii toate instituțiile publice sunt obligate sa aiba cai și mijloace de acces – elementele prin care se asigura accesul in cladirile publice și care asigura posibilitatea deplasarii persoanelor cu handicap in interiorul cladirii. Din pacate legea nu se respecta și puține din instituțiile obligate…

- „Categoric, nu. Nu au nicio legatura masurile fiscale adoptate de Guvern - ca nu e vorba de o revoluție - cu nivelul bugetelor locale. Nu am fost niciodata de acord și nu o sa fiu nici in continuare sa susțin modificarea unui act normativ, o lege de exemplu, care sa mareasca impozitele și taxele locale.…

- Robert Negoita, edil al Sectorului 3, presedinte al Asociatiei Municipiilor din Romania si vicepresedinte al PSD, considera ca este in neregula faptul ca cetatenii sunt taxati diferit si propune, in urma discutiilor cu membrii asociatiei, o cota unitara de impozitare a cladirilor.

- In Senat a fost depusa o initiativa legislativa care reglementeaza modul in care se va aplica Regulamentul de Protectie a datelor cu caracter personal (GDPR) in legislatia romaneasca. Proiectul pune accent pe reglementarea conditiilor de prelucrare a datelor personale de catre autoritatile publice si…

- Deputatul PNL Florin Roman precizeaza, intr-un comunicat transmis joi, ca in noul proiect al Codului finantelor publice locale, exista propunerea ca autoritatile locale sa fie obligate sa majoreze la maxim impozitele pentru persoanele fizice si juridice la cladiri rezidentiale si nerezidentiale. Intr-o…

- Peste 100 de posturi ocupate vor fi eliminate din schema de personal a Primariei Sectorului 3, a anuntat, joi, edilul Robert Negoita. Acesta a precizat totodata ca de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) vor pleca alte cateva zeci, „pana intr-o suta”, de angajati.

- DEZASTRU… Firmele de constructii din judetul Vaslui sunt tot mai sarace, in pragul insolventei sau al falimentului, din cauza unor probleme fie legate de legislatie, fie din cauza atitudinii finantatorilor, in multe cazuri primarii sau Consiliul Judetean. Multi se plang de faptul ca statul, cu care…

- Mai multe instituții din Alba organizeaza concursuri pentru posturi vacante, in perioada urmatoare. Candidatii trebuie sa indeplineasca anumite conditii, privind studii sau vechime in munca sau alte cerinte. Posturi vacante la data de 11 martie 2018 si conditii de participare la concurs: *Primaria Comunei…

- Firmele au oboligația de acum inainte sa acorde salarii egale pentru femei și barbați. Acestea trebuie sa instaleze un soft direct conectat la sistemele lor de salarizare pentru a asigura acest lucru. Premierul Franței, Edouard Philippe, a spus ca in decurs de trei ani, companiile din…

- Senatul a adoptat, luni, un proiect de lege, initiat de guvern, care prevede ca un procent de 5% din totalul posturilor specifice personalului contractual din institutiile publice va fi atribuit, in mod exclusiv, tinerilor dezavantajati, pentru o perioada de 24 de luni.

- Guvernul Dancila s-a razgandit. Dupa ce anuntase ca firmele de stat si cele private cu peste 50 de angajati sunt obligate sa angajeze un expert in egalitate de sanse, acum a renuntat la aceasta idee. In urma cu aproape doua saptamani, premierul Viorica Dancila anunta ca "vom introduce obligatia…

- Un raport intocmit de inspectorii Curții de Conturi arata ca edilul sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoița, a achitat ilegal 4,244 de milioane de lei, adica un milion de euro pentru flori și salubrizare....

- In urma unei investitii de circa 650.000 de lei, care va fi efectuata din bugetul local, Primaria Targu Mures va construi in acest an primul observator astronomic din istoria orasului, in cel mai inalt punct din oras, in zona de agrement Platoul Cornesti. Anuntul a fost facut, luni, de consilierul primarului…

- Consiliul Local Panciu, convocat in ședința extraordinara, a aprobat, joi, cu unanimitate de voturi, bugetul de venituri și cheltuieli al orașului Panciu pe anul 2018. Bugetul de venituri și cheltuieli este de 25 de milioane de lei. Cu același prilej, au fost aprobate și bugetele…

- Primarul Sectorului 3 din Capitala , Robert Negoița, s-a prezentat, joi dimineața, la sediul ICCJ unde a fost chemat sa raspunda ca martor mai multor intrebari in dosarul in care este judecat Liviu Dragnea, pentru fapte de corupție privind angajarea pretins nelegala a unor membre de partid la DGASPC…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoita, a declarat miercuri, la finalul CExN, intrebat daca ca Darius Valcov ar trebuie sa plece din functia de conislier al premierului Dancila, ca acesta nu are o condamnare definitiva si are dreptul la prezumtia de nevinovatie. „Darius Valcov nu stiu sa aiba vreo…

- Primarul Sectorului 3, social-democratul Robert Negoita, a precizat, miercuri, ca unor angajati ai primariei le-a scazut venitul net cu aproximativ 20%, el aratand ca PSD nu a promis ca nu vor scadea salariile si invocand responsabilitatea in cheltuirea banilor publici.

- Marturia cutremuratoare, sub anonimat, a unui director din Primaria Sectorului 3 al Capitalei: o parte din fimele care au contracte cu Primaria Sectorului 3 al Capitalei, condusa de Robert Negoița, sunt aceleași care au contracte cu frații Negoița pentru construirea de blocuri pe persoana fizica. Potrivit…

- In bugetul pe anul 2018, Primaria Sectorului 1 va aloca 5 milioane RON pentru cheltuielile de bunuri și servicii ale spitalelor • Prioritatea numarul 1- Spitalul Clinic de Chirurgie Plastica Reparatorie și Arsuri Primaria Sectorului 1 va aloca in acest an importante fonduri de la…

- Președintele de Consiliu Județean Radu Moldovan a cerut instituțiilor publice sa iși gaseasc un purtator de cuvant și sa comunice toate informațiile publice de interes pentru cetațeni pe site-uri, dar și pe rețelele de socializare.

- Parlamentarii USR vor mai multa transparența pentru cheltuirea banilor publici. Instituțiile statului ar putea fi obligate sa publice toate contractele incheiate cu furnizorii pentru demonstra ca acestea au fost facute in interesul cetațenilor.

- USR propune modificarea articolului 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, in sensul reglementarii unei obligatii in sarcina autoritatii sau institutiei publice de a publica toate contractele si actele aditionale incheiate cu furnizorii - ”contractele de…

- USR vrea sa oblige autoritatile si institutiile statului sa publice toate contractele si actele aditionale incheiate cu furnizorii, pentru a reduce costul coruptiei si a „alinia modul de cheltuire a banilor publici cu interesele si prioritatile cetatenilor”, potrivit unui proiect depus la Senat.

- Cum la doua saptamani de la desfașurarea Zilelor Eminescu inca mai exista reprezentanți ai Consiliului Județean și Consiliului Local, principalele instituții finanțatoare, care dezaproba ceea ce s-a intamplat la gala din 15 ianuarie, organizatorul intregii manifestarii a trimis joi dimineața un comunicat…

- Noul „El Dorado” al Romaniei se numește jobul la stat. Orice muritor de rand din Romania și-ar dori, fara doar și poate, o slujba unde nu te omori cu munca, posibilitatea de a fi dat afara este aproape exclusa daca nu faci prostii mari și mai ales ești platit indecent de bine fața de ghinioniștii […]

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoita, a declarat luni, inainte de Comitetul Executiv National (CExN) al PSD, ca oamenii care au protestat vor un stat de drept si legalitate, dar au organizat un miting fara autorizatie. El mai spune ca 20 de milioane de oameni nu sunt de acord cu protestele, deoarece…

- Daca sunteti in cautarea unui loc de munca poate nu ar fi rau sa va ganditi sa va angajati la stat. Salariile au crescut foarte mult in ultimele luni, astfel ca in acest moment angajatii din sistemul public castiga mult mai bine decat cei din mediul privat. Pentru aceasta saptamana institutiile publice…

- VOUCHERE DE VACANTA 2018: Potrivit prevederilor in vigoare, bugetarii din instituțiile și autoritațile publice, precum și din cadrul operatorilor economici ai statului pot beneficia, pana la 30 noiembrie 2018, de o indemnizație de vacanța, denumita voucher de vacanța, in cuantum de 1.450 de lei (valoarea…

- Autoritatile si institutiile publice, indiferent de sistemul de finantare si subordonare, ar putea achizitiona, prin Programul "Rabla Plus", autoturisme ecologice noi la o contravaloare in lei de maximum 35.000 de euro (fara TVA) pentru fiecare masina. Suma este aproape dubla fata de cea stabilita…

- Liderul PSD Sector 3, Robert Negoița, s-a aratat foarte deranjat de faptul ca 30 de președinți de organizații județene social-democrate au semnat in biroul lui Liviu Dragnea o cerere de retragere a sprijinului politic pentru premierul Mihai Tudose. Primarul Sectorului 3 a declarat, inaintea inceperii…

- Tinerii dezavantajați, cu varste intre 16 și 24 de ani, se vor putea angaja pe posturi publice, timp de 24 de luni, interval in care pot capata experiența și competențe care sa-i ajute, mai departe, sa-și gaseasca de lucru in sectorul privat.

- Voucherele de vacanța sunt limitate la suma de 1.450 de lei de beneficiar și se acorda salariaților din instituțiile și autoritațile publice, proporțional cu perioada de exercitare a raportului de serviciu sau durata contractului de munca intr-un an calendaristic. In acest an, salariații din instituțiile…

- Ne mai miram ca nu gasim locuri de parcare. Sunt 2.992 de locuri ocupate de mașini abandonate de proprietari pe domeniul public. Datele reies in urma calculelor facute de reporterii Libertatea pe baza raspunsurilor primite de la Direcțiile de Poliție Locala de la toate cele 6 sectoare din București.…

- Autoritatile publice vor fi obligate sa angajeze experti in domeniul apararii impotriva incendiilor si sa organizeze servicii de urgenta voluntare. Totodata, unele categorii de lucrari vor fi exceptate de la autorizare anti-incendiu. Acestea sunt cateva dintre modificarile propuse de Ministerul de Interne…