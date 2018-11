Stiri pe aceeasi tema

- 'In acest an, municipiile au pierdut din cotele de IV (impozit pe venit) - cea mai importanta componenta a bugetului local - au pierdut aproximativ 26%. Este enorm de mult. Si asa primariile aveau mari probleme cu finantarea, si asa astazi noi avem probleme foarte grave. Cu aceasta subfinantare nu…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, marti seara, ca exista o convergenta intre criticile de la nivel european la adresa Romaniei si luarile de pozitie ale presedintelui Klaus Iohannis, dar si ale altor lideri politici romani, care vor cu disperare sa plece Guvernul PSD-ALDE. „As fi vrut sa nu vad,…

- Vicepreședintele PSD Robert Negoița a declarat, marți, la Parlament, ca apreciaza faptul ca președintele Klaus Iohannis a participat la o ședința a Asociației Municipiilor din Romania dar nu a vrut sa se exprime pe marginea criticilor aduse Guvernului de catre șeful statului.Citește și: SURSE…

- Opinand, mai nou, ca nu suntem pregatiti pentru a prelua sefia Consiliului UE, Klaus Iohannis a adus in discutie schimbarea actualului Executiv. Aflat in aceasta dupa-amiaza la Adunarea Generala a Asociatiei Municipiilor, presedintele si-a a manifestat o “mare ingrijorare”, ce tine de anul ce vine,…

- Comisarul european Corina Cretu continua atacurile la adresa Guvernului, afirmand ca este dureros faptul ca in anumite State Membre se pun anumite nereusite pe seama Comisiei Europene, o retorica des intalnita in Romania.

- Guvernul a aprobat o Ordonanța prin care se asigura sprijin autoritaților publice locale in finalizarea proiectelor finanțate din fonduri europene. Prin acest mecanism, unitațile administrativ-teritoriale ale administrației publice locale pot accesa, in cursul acestui an, imprumuturi din venituri din…

- Prin acest mecanism, primariile din tara pot accesa, in cursul acestui an, imprumuturi din venituri din privatizare, inregistrate la Trezorerie, in limita sumei de 800 de milioane de lei. In luna martie, cand a fost adoptata aceasta ordonanta, limita era stabilita la 500 mil. lei. Aceste fonduri pot…

- "Avem pe ordinea de zi o ordonanta in baza Legii de abilitare a Guvernului prin care sprijinim autoritatile publice locale sa realizeze proiecte finantate din fonduri europene. Prin acest mecanism de sprijin, unitatile administratiei publice locale pot accesa imprumuturi din venituri din privatizare…