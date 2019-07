Negoiţă a explodat: TICĂLOȘILOR, vă bateţi joc de banii noştri „Este inadmisibil ca au ridicat salariile si nu au facut reforma administrativa. Jumatate din ce am dat noi afara s-au dus in administratia publica centrala pe bani mai multi si nu fac nimic.” Edilul le da dreptate celor care critica aceasta masura. „Au dreptate oamenii sa iasa in strada si sa spuna: ticalosilor ce sunteti, va bateti joc de banii nostri!”, a completat primarul suspendat din PSD. Negoita a atacat-o si pe Viorica Dancila despre care sustine ca a fost pusa premier fara sa aiba vreun suport profesional. „Se cauta o persoana care nu trebuie sa faca nimic, nu trebuie sa conduca. Trebuia… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

