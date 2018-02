Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a declarat, vineri, ca exista ”divergente serioase intre” Uniunea Crestin-Democrata (CDU) si Partidul Social-Democrat (SPD) in negocierile pentru formarea unei noi coalitii guvernamentale, relateaza Deutsche Welle.

- Uniunea Crestin Democrata (CDU) si Partidul Social-Democrat (SPD) din Germania au ajuns la un acord, miercuri, in privinta politicilor de mediu, in cadrul negocierilor pentru formarea unei coalitii de guvernare, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Martin Schulz, presedintele Partidului Social-Democrat din Germania (SPD), a declarat, luni, ca este sceptic in privinta incheierii rapide a negocierilor cu conservatorii cancelarului Angela Merkel pentru formarea unei noi coalitii guvernamentale, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Cancelarul german Angela Merkel a inceput vineri discutii pentru formarea unei noi mari coalitii, prezidind o intilnire la Berlin intre blocul sau politic conservator si social democratii (SPD) de centru-stinga, relateaza dpa si Reuters. "Vom incerca sa negociem rapid. Oamenii se asteapta sa avansam…

- Cancelarul german Angela Merkel a inceput vineri discutii pentru formarea unei noi mari coalitii, prezidand o intalnire la Berlin intre blocul sau politic conservator si social democratii (SPD) de centru-stanga, relateaza dpa si Reuters. "Vom incerca sa negociem rapid. Oamenii se asteapta…

- Delegatii prezenti la congresul Partidului Social-Democrat din Germania (SPD) au votat, duminica, in favoarea initierii negocierilor formale cu Uniunea Crestin-Democrata (CDU) in vederea formarii unei coalitii guvernamentale, relateaza Deutsche Welle.

- Liderul Partidului Social-Democrat german, Martin Schulz, a facut, duminica, apel la membrii partidului sau pentru ca acestia sa dea unda verde negocierilor pentru formarea unei coalitii de guvernare cu conservatorii cancelarului Angela Merkel, relateaza agentiile internationale de presa.

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a declarat, sambata, ca este optimista inaintea congresului social-democratilor germani, care se vor pronunta cu privire la initierea negocierilor formale cu Uniunea Crestin-Democrata in privinta formarii unei coalitii guvernamentale, relateaza site-ul Reuters.…

- Germania este aproape sa iasa din criza politica in care se afla dupa alegerile parlamentare din toamna trecuta.Uniunea Creștin-Democrata a cancelarului Angela Merkel și Partidul Social-Democrat al lui Martin Schulz au ajuns la un acord de principiu pentru inceperea negocierilor

- Conservatorii cancelarului german Angela Merkel si social-democratii din SPD au ajuns vineri la un acord asupra cadrului de negociere a formarii „marii coalitii“ guvernamentale, au precizat mai multe surse pentru Reuters.

- Uniunea Crestin Democrata (CDU) condusa de cancelarul Angela Merkel si Partidul Social-Demcrat (SPD) au ajuns vineri la un acord pentru a demara negocierile oficiale pentru formarea unei coalitii guvernamentale, afirma surse din interiorul celor doua partide, citate de Reuters si Politico.eu.

- Martin Schulz, presedintele Partidului Social-Democrat din Germania, a declarat, joi, ca exista un numitor intre formatiunea sa si partidul condus de Angela Merkel, dar a adaugat ca sunt multe obstacole care trebuie clarificate inainte de a intra la guvernare, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cancelarul german Angela Merkel spera sa ajunga pana la sfarsitul zilei de joi la un acord in vederea crearii unei noi coalitii guvernamentale pentru a pune capat impasului politic si a evita pericolul unei intoarceri la urne, dupa rezultatul neconcludent al alegerilor legislative din septembrie,…

- Mai sunt multe de facut pana la reluarea discutiile de joi, daca reprezentantii partidelor principale din Germania vor sa ajunga la o intelegere pentru formarea unei noi coalitii guvernamentale, au declarat, luni, oficialii germani, informeaza agentia de stiri Dpa.

- Angela Merkel si aliatii sai conservatori s-au intalnit miercuri la Berlin cu responsabilii Partidului Social-Democrat (SPD), inainte de lansarea discutiilor pentru a incerca sa formeze un guvern, relateaza AFP. Aceasta prima reuniune din 2018 a avut scopul sa defineasca in principal continutul si modalitatile…

- Angela Merkel și Martin Schulz, duminica, la inceperea discuțiilor pentru formarea noului guvern La Berlin, au demarat duminica cele cinci zile de discuții ce reprezinta negocierile preliminare pentru formarea coaliției de guvernare. Este ultima șansa a cancelarului Angela Merkel de a forma o coaliție…

- Blocul conservator al cancelarului german Angela Merkel si Partidul Social-Democrat (SPD) au decis adoptarea unei 'silenzio stampa' in perioada discutiilor exploratorii de saptamana viitoare cu privire la formarea unei 'mari coalitii' de guvernare la Berlin, relateaza joi publicatia…

- Fostul ministru german de Finante Wolfgang Schaeuble le-a cerut, sambata, conservatorilor si social-democratilor sa formeze rapid un nou guvern, precizand ca ia in calcul varianta unui guvern minoritar daca nu se va ajunge la o intelegere, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- La discuțiile de miercuri au luat parte cancelarul conservator german Angela Merkel (CDU, Uniunea Creștin-Democrata) și liderul social-democraților, Martin Schulz, alaturi de liderul CSU (Uniunea Creștin-Sociala, "aripa" bavareza a CDU) Horst Seehofer și alți reprezentanți ai conducerii formațiunilor.…

- Un militar german a fost acuzat marti ca ar fi planuit sa ucida politicieni din cauza sustinerii lor fata de refugiati si ar fi incercat sa faca sa para ca solicitanti de azil ar fi comis crimele, relateaza Reuters. Ofiterul, identificat cu numele de Franco Hans A., a fost arestat in aprilie intr-un…

- Social-democratii germani au dat joi unda verde inceperii negocierilor cu cancelarul german Angela Merkel in vederea formarii unui nou guvern si unei iesiri din impasul politic actual, relateaza AFP.

- Liderul Partidului Social-Democrat german (SPD), Martin Schulz, a anuntat luni ca tratativele cu blocul conservator al cancelarului Angela Merkel privind formarea noului guvern vor incepe saptamana viitoare daca congresul formatiunii, ce se reuneste ulterior in aceasta saptamana, va da unda verde…

- Negocierile purtate de formațiunea cancelarului Angela Merkel, Uniunea Crestin-Democrata, în vederea formarii unei coaliții guvernamentale cu Partidul Democraților Liberi și Partidul Verzilor a eșuat, cancelarul recunoscându-și înfrângerea. Presedintele Germaniei, Frank-Walter…

- Conservatorii cancelarului german in functie, Angela Merkel, si social-democratii au cazut de acord sa inceapa discutii preliminare in vederea formarii unei noi „mari coalitii“ de guvernare, potrivit unor surse citate de agentia Reuters si tabloidul german „Bild“. Decizia lor vine ca urmare a intalnirii…

- Martin Schulz, liderul Partidului Social Democrat (SPD) a declarat vineri, intr-un interviu acordat revistei Der Spiegel, ca Germania trebuie sa-și schimbe politica fața de Europa, in condițiile in care o sursa din partid a declarat ca social-democrații vor purta negocieri cu conservatorii cancelarului…

- Conservatorii cancelarului german in functie, Angela Merkel, si social-democratii au cazut de acord sa inceapa discutii preliminare in vederea formarii unei noi „mari coalitii“ de guvernare, potrivit unor surse citate de agentia Reuters si tabloidul german „Bild“. Decizia lor vine ca urmare a intalnirii…

- Blocul conservator CDU/CSU (Uniunea Creștin-Democrata/Uniunea Creștin-Sociala) al cancelarului german Angela Merkel și Partidul Social Democrat (SPD) al lui Martin Schulz au cazut de acord joi, la o intalnire cu președintele Frank-Walter Steinmeier, sa inceapa discuții exploratorii privind formarea…

- Negocierile privind formarea unei noi mari coaliții in Germania intre creștin-democrații cancelarului Angela Merkel și social-democrați nu vor incepe cel mai probabil inainte de noul an, a afirmat luni vicepreședinta partidului lui Merkel, informeaza dpa și Reuters. Julia Kloeckner, vicepreședinta…

- Hubertus Heil, secretarul general al Partidului Social Democrat din Germania (SPD), a declarat, vineri, ca formatiunea sa a renuntat la opozitia fata de ideea intrarii la guvernare alaturi de crestin-democratii cancelarului Angela Merkel, relateaza Reuters si Politico.

- Partidul Liber-Democrat (FDP) din Germania a anuntat miercuri ca nu va exclude participarea sa la noi consultari tripartite pentru formarea guvernului de la Berlin daca blocul conservator CDU/CSU (Uniunea Crestin-Democrata/Uniunea Crestin-Sociala) si Verzii vor prezenta 'un pachet complet nou' de…

- Jumatate dintre germani sunt in favoarea convocarii de noi alegeri dupa ce cancelarul Angela Merkel a eșuat sa ajunga la un acord pentru a forma o noua coaliție cu alte doua partide, in timp ce o cincime susțin formarea unui guvern minoritar, arata un sondaj de opinie publicat miercuri și citat de…

- Social-democratii germani nu sunt dispusi sa se alature conservatorilor cancelarului Angela Merkel intr-o noua 'mare coalitie', dupa recentul esec al negocierilor tripartite pentru formarea noului guvern de la Berlin, releva un document intern al Partidului Social-Democrat german (SPD), transmite…

- Liderul social-democratilor germani, Martin Schulz, a anuntat luni ca in luna decembrie va candida din nou pentru functia de presedinte al Partidului Social-Democrat (SPD) si ca ulterior va anunta daca ia in calcul o candidatura la postul de cancelar al Germaniei, transmite Reuters. Schulz a estimat…

- Negocierile pentru o coalitie de guvernare intre CDU-CSU, Verzi si liberali (FDP), singura varianta posibila dupa ce social-democratii au anuntat imediat dupa alegerile din septembrie ca vor intra in opozitie, au esuat. In aceasta situatie fara precedent in Germania postbelica, presedintele Steinmeier…

- Liderul social-democraților germani, Martin Schulz, a anunțat luni ca in luna decembrie va candida din nou pentru funcția de președinte al Partidului Social-Democrat (SPD) și ca ulterior va anunța daca ia in calcul o candidatura la postul de cancelar al Germaniei, transmite Reuters. Schulz…

- Negocierile pentru formarea unui nou guvern de coalitie in Germania au esuat dupa ce Partidul Democratilor Liberi (FDP, centru-dreapta) s-a retras de la discutii, iar acest lucru ar putea duce la organizarea de alegeri anticipate, informeaza site-ul agentiei de stiri Dpa. Euro a scazut cu 0,3%, ajungand…

- Eșuarea convorbirilor cancelarului german Angela Merkel pentru formarea unei coaliții tripartite de guvernare este ''o veste proasta pentru Europa'', a afirmat luni ministrul olandez de externe, Halbe Zijlstra, subliniind rolul conducator al Germaniei, cel mai puternic membru al Uniunii Europene,…

- Președintele francez Emmanuel Macron și-a exprimat luni ingrijorarea in legatura cu eșecul negocierilor pentru formarea unei coaliții de guvernare in Germania, declarand ca "nu este in interesul" Franței ca acest proces sa se blocheze și subliniind ca exista "un risc real" de…

- Negocierile pentru formarea unui nou guvern de coalitie in Germania au esuat dupa ce Partidul Democratilor Liberi (FDP, centru-dreapta) s-a retras de la discutii, iar acest lucru ar putea duce la organizarea de alegeri anticipate, informeaza site-ul agentiei de stiri Dpa.

- Negocierile pentru formarea unei coalitii de guvernamant in Germania sunt in colaps dupa ce FDP s-a retras, Angela Merkel urmand sa il anunte in cursul zilei de luni pe presedintele Frank-Walter Steinmeier in legatura cu esecul discutiilor. ...

- Negocierile pentru formarea unei coalitii de guvernamant in Germania sunt in colaps dupa ce FDP s-a retras, Angela Merkel urmand sa il anunte in cursul zilei de luni pe presedintele Frank-Walter Steinmeier in legatura cu esecul discutiilor, transmite BBC.

- Negocierile conduse de Angela Merkel in incercarea de a forma o coalitie de guvernare dupa alegerile parlamentare din luna septembrie au esuat dupa mai bine de o luna de discutii intre conservatorii lui Merkel (CDU), ecologisti si liberali, anunta AFP.

- Cancelarul Angela Merkel a "deplans" in cursul nopții de duminica spre luni eșecul negocierilor pentru formarea unui nou guvern in Germania dupa alegerile legislative din septembrie, care scufunda țara in criza, relateaza AFP. *UPDATE Germania: Liberalii anunța eșecul…

- Negocierile conduse de Angela Merkel pentru a incerca sa formeze un nou guvern in Germania dupa alegerile legislative din septembrie au eșuat duminica seara ca urmare a retragerii Partidului Liber-Democrat (FDP), dupa mai mult de o luna de discuții, transmite AFP. "Este de preferat…

- Negocierile tripartite pentru formarea unui guvern de coaliție la Berlin par a fi blocate de problema spinoasa reprezentata de imigrație, in pofida unui acord cu privire la alte subiecte delicate, precum schimbarile climatice și energia, noteaza duminica Reuters. Un acord final între…

- Discuțiile exploratorii intre conservatorii cancelarului german Angela Merkel și doi potențiali parteneri de coaliție s-au blocat in primele ore ale zilei de vineri pe fondul diferențelor legate de migrație și politicile financiare, relateaza dpa. Dupa 15 ore de la începerea discuțiilor,…

- Angela Merkel a recunoscut joi ca exista „diferente profunde“ intre conservatori, liberali si ecologisti care incearca sa gaseasca un compromis in vederea formarii unui guvern in Germania, in lipsa caruia risca sa fie convocate alegeri anticipate, relateaza AFP.

- Cancelarul german Angela Merkel a cerut duminica 'bunavointa' si deschidere catre compromis pentru a se putea avansa in discutiile dintre blocul ei conservator, liberali si Verzi, singura optiune pe care o are pentru a obtine al patrulea mandat de cancelar in urma rezultatului alegerilor din 24 septembrie,…

- Cancelarul german Angela Merkel a cerut duminica 'bunavoința' și deschidere catre compromis pentru a se putea avansa in discuțiile dintre blocul ei conservator, liberali și Verzi, singura opțiune pe care o are pentru a obține al patrulea mandat de cancelar in urma rezultatului alegerilor din 24 septembrie,…

- Partidul Liber Democrat (FDP) din Germania, formațiune pro-mediul de afaceri, va trebui sa accepte o reducere mai mica a taxelor pe venit decat și-ar fi dorit, a anunțat marți liderul sau, Christian Lindner, semnal al unui compromis in discuțiile cu creștin-democrații (CDU) cancelarului Angela Merkel…