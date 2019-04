Stiri pe aceeasi tema

- Veste de ultima ora! Cea de-a patra runda de negocieri pentru șefia Parchetului European a eșuat. Conform unor informații aparute pe surse, Parlamentul European, care o susține la Laura Codruța Kovesi - fosta șefa a DNA, pentru ocuparea funcției de procuror - șef european, și Consiliul Uniunii Europene,…

- Vicepreședintele Parlamentului European Ioan Mircea Pașcu comenteaza rezultatul celei de-a treia runde de negocieri pentru funcția de procuror -șef euroean. La fel ca și primele doua runde de discuții, cea de-a treia s-a incheiat fara un consens privind numele candidatului ideal."Dupa a treia…

- Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan povestește, pe pagina sa de Facebook, cum ar fi decurs prima runda de negocieri dintre Parlamentul European și Consiliul UE pentru numirea procurorului-șef european, negocieri incheiate fara a ajunge la un acord. Laura Codruța Kovesi este candidata susținuta de…

- Prima runda de negocieri dintre Parlamentul European si Consiliul UE pentru desemnarea procurorului-sef european are loc miercuri, la Bruxelles. „Parlamentul intra in negocieri cu o pozitie puternica, in timp ce Consiliul intra cu o pozitie slaba“, sustine europarlamentarul PNL Siegfried Muresan. Laura…

- Europarlamentarul PNL Sigfried Mureșan descrie, pe pagina personala de Facebook, modul vor decurge negocierile dintre Parlamentul European și Consiliul UE privind numirea primului procuror-șef al Uniunii Europene și vorbește despre șansele fostei șefe DNA, Laura Codruța

- Grupul președinților din Parlamentul European va stabili azi cine sunt cei trei oficiali care vor reprezenta instituția in negocierile cu Consiliul Uniunii Europene in privința alegerii procurorului-șef european.

- Presedintele Comisiei LIBE din PE, Claude Moraes, a declarat miercuri seara ca Parlamentul European si Consiliul UE sunt parteneri egali si ca in negocierea pentru procurorul sef european nu conteaza diferenta de voturi date pentru Jean-Francois Bohnert si Laura Codruta ...

- Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan cere Guvernului sa spuna public daca a supus la vot numirea procurorului european in reuniunea ambasadorilor la UE care a avut loc miercuri. Potrivit unor surse guvernamentale citate de G4Media.ro, reprezentantii celor 22 state membre care fac parte din structura…