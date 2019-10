Stiri pe aceeasi tema

- Kim Myong Gil, reprezentantul special al Coreei de Nord in cadrul negocierilor cu Statele Unite privind denuclearizarea, desfașurate la Stockholm, a declarat ca discuțiile de sambata nu au dat niciun rezultat deoarece SUA „nu au adus nimic la masa

- Emisarul Coreei de Nord a acuzat Statele Unite ca au facut sa esueze consultarile asupra programului nuclear nord-coreean angajate sambata dupa luni de impas si in pofida unei noi escaladari a Phenianului prin testarea de rachete, informeaza Reuters, AFP si Yonhap. "Negocierile nu au indeplinit asteptarile…

- Coreea de Nord și Statele Unite ar putea relua în termen de doua-trei saptamâni discuțiile la nivel de lucru care vizeaza eliminarea programelor nucleare și de rachete din Nord, au informat marți mai multi parlamentari din Coreea de Sud, scrie Mediafax, citând Reuters. Parlamentarii…

- Coreea de Nord a transmis luni ca discutiile diplomatice cu Statele Unite ar putea fi reluate in "cateva saptamani", insa regimul de la Phenian nu va lua in calcul abandonarea programului sau nuclear decat in momentul in care amenintarile externe vor fi eliminate in totalitate, informeaza The Associated…

- Ri a spus ca Phenianul va incerca sa ramana "cea mai mare amenințare a Americii" daca Statele Unite continua sa se confrunte cu Nordul, aplicandu-i acestui stat noi sancțiuni. In plus, acesta l-a numit pe Mike Pompeo "o planta otravitoare a diplomatiei americane". In timpul interviului, Pompeo…

- Ministrul de Externe al Coreei de Nord, Ri Yong Ho, l-a numit pe secretarul american de Stat Mike Pompeo „o toxina rezistenta” care complica negocierile pentru denuclearizare, conform Reuters, scrie Mediafax.Oficialul nord-coreean a transmis ca țara sa este pregatita atat pentru dialog cat…

- Kim Jong-un a respins, vineri, noi discuții cu Coreea de Sud privind demilitarizarea și a emis un comunicat in care arata ca Phenianul este vinovat pentru acțiunile sale. Mesajul liderului nord coreean vine ca raspuns la un discurs susținut de președintelui Coreei de Sud, Moon Jae-in, joi. In mesajul…

- Presedintele Donald Trump a anuntat miercuri ca SUA a inceput negocierile cu Coreea de Sud privind costul apararii, transmite Reuters. Ministerul de externe de la Seul a dezmintit informatia. "Au inceput discutiile pentru suplimentarea in continuare a platilor catre Statele Unite. Coreea de Sud este…