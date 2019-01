Presedintele american, Donald Trump, a afirmat miercuri ca negocierile cu China se desfasoara "foarte bine", dar a refuzat sa precizeze daca este optimist in legatura cu finalul razboiului comercial in curs, relateaza AFP. "China doreste intr-adevar un acord (...) Vom vedea", a declarat Donald Trump inainte de vizita la Washington, pe 30 si 31 ianuarie, a vicepremierului chinez Liu He, negociator-sef pentru comert al Beijingului. "Au probleme din cauza taxelor vamale", a adaugat el, reamintind ca acestea vor fi majorate "semnificativ" daca pana la inceputul lunii martie nu se va ajunge la un acord.…