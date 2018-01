Stiri pe aceeasi tema

- Michel Barnier a explicat ca domeniul serviciilor financiare nu va fi inclus in eventualul acord comercial cu Marea Britanie."Nu exista niciun acord comercial care sa includa servicii financiare. Nu exista asa ceva", a declarat Michel Barnier, citat de cotidianul The Guardian.Acest…

- Ce ar putea insemna despartirea Marii Britanii de Uniunea Europeana pentru colectia de vinuri a UE? Cele 28 de state membre detin 42.000 de sticle depozitate in crame, iar politicienii englezi pro-Brexit cer Londrei sa...

- Liderii europeni si-au dat acordul oficial pentru inceperea urmatoarei faze a negocierilor cu Marea Britanie. 'Liderii UE au cazut de acord sa inceapa faza a doua a negocierilor privind Brexitul', a scris pe contul sau de Twitter presedintele Consiliului European, Donald Tusk, care a prezidat…

- Liderii din Uniunea Europeana incep, ast[zi, un summit de doua zile la Bruxelles, urmand sa discute printre altele progresele in negocierile privind iesirea din organizatie a Marii Britanii si planurile privind apararea europeana.

- Cetatenii europeni cu resedinta legala in Marea Britanie vor beneficia, in continuare, de drepturile oferite de legislatia europeana, in baza obtinerii unui nou statut care le va garanta dreptul la sedere inainte de data retragerii, dupa o perioada de rezidenta de minim cinci ani, potrivit MAE. „Referitor…

- Nu exista 'nicio posibilitate' ca Uniunea Europeana si Marea Britanie sa poata incheia un acord de liber-schimb inainte de iesirea acestei tari din blocul comunitar, in martie 2019, a declarat marti negociatorul-sef al UE, francezul Michel Barnier, dupa o intalnire avuta cu ministri din UE inaintea…

- Acordul anuntat vineri cu privire la Brexit ii permite Marii Britanii sa "treaca la urmatoarea etapa de umilire", a apreciat Nigel Farage, fost lider al formatiunii eurosceptice britanice UKIP (Partidul Independentei), transmite dpa, conform agerpres.ro. "Un acord la Bruxelles este o veste…

- Comisia Europeana a recomandat vineri trecerea imediata la faza a doua a negocierilor cu privire la iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana. Executivul comunitar, ce conduce negocierile pentru Brexit in numele celorlalte 27 de state ale blocului comunitar, a estimat ca au fost inregistrate 'progrese…

- Uniunea Europeana și Marea Britanie nu au reușit sa ajunga luni la un acord in negocierile privind Brexit-ul, a anunțat președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, la finalul intalnirii avute la Bruxelles cu premierul britanic Theresa May, transmit Reuters, AFP și dpa. Șeful…

- Doua surse au confirmat jurnalului ca partile au cazut de acord la sfarsitul saptamanii trecute in privinta acestei chestiuni, unul din principalele obstacole in calea negocierilor legate de iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana. Potrivit Telegraph, suma totala "va fi cuprinsa intre…

- "Este un sondaj de opinie pe care l-am realizat impreuna cu Reprezentanța din Bulgaria, pentru ca cele doua țari, Romania și Bulgaria, au implinit, la 1 ianuarie 2017, 10 ani de cand sunt state membre ale UE și am vrut sa vedem cum percep acest lucru cetațenii celor doua țari. (...) Daca ar fi sa…

- Suedia s-a pronuntat miercuri pentru accelerarea negocierilor dintre Uniunea Europeana si Londra cu privire la iesirea Marii Britanii din blocul comunitar, dar a tinut sa precizeze ca este nevoie de asumarea unor angajamente de catre britanici fata de celelalte state din UE, noteaza Reuters.Aflat…

- Rezolvarea problemei frontierei irlandeze dupa Brexit va fi posibila doar daca blocul comunitar va fi de acord sa discute despre un nou acord comercial, considera guvernul de la Londra, transmite Bloomberg, preluat de News.ro. Secretarul pentru Brexit, David Davis, a declarat că nu va fi posibilă…

- Potrivit unei surse diplomatice, capitala franceza a fost aleasa prin tragere la sorți in fața Dublinului, cele doua orașe inregistrand același numar de voturi in cel de-al treilea tur, la care au participat miniștri din cele 27 de țari care vor ramane in Uniune. Paris, Frankfurt și Dublin…

- "Romania a ratat astazi, oficial, oportunitatea de a gazdui o agentie importanta europeana, Agentia Europeana pentru Medicamente (European Medicines Agency - EMA). Vina pentru acest esec este in totalitate a Guvernului PSD - ALDE, care, din dezinteres si incompetenta, a pregatit o candidatura slaba…

- Uniunea Europeana este gata sa ofere Marii Britanii 'cel mai ambițios' acord comercial dupa Brexit, însa doar daca Londra va respecta condițiile stricte europene, a declarat luni negociatorul șef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, relateaza AFP.

- Președintele Klaus Iohannis a susținut vineri, la Goteborg (Regatul Suediei), o declarație de presa inaintea participarii la Summitul Social privind promovarea locurilor de munca echitabile și a creșterii economice in Uniunea Europeana. Iata transcrierea declarației de presa, potrivit unui comunicat…

- „Brexit means Brexit!” Guvernul May in impas. Va pierde Marea Britanie statutul de Mare Putere a lumii? Ministrii britanici demisioneaza unul cate unul, din tot felul de motive. Doi au plecat numai saptamana trecuta, inclusiv influentul ministru al Apararii. In departamentele negocierilor din procesul…

- 'Am spus: Bine! vom merge pe aceasta secvența, dar sa nu va imaginați ca veți primi o cifra sau o formula (pentru factura Brexitului). Vom merge pe acest proces, dar nu veți avea o cifra sau o formula de calcul inainte de a trece la faza urmatoare. Și ei au acceptat acest lucru', a indicat David…

- Intrebat vineri, in cursul unei conferinte de presa, daca a fost stabilit un termen de doua saptamani pana la care Marea Britanie trebuie sa ofere clarificari sau concesii privind obligatiile financiare, Michel Barnier a raspuns simplu: "Da". Potrivit estimarilor, Marea Britanie trebuie…

- Marea Britanie trebuie sa mentina "modelul european" daca vrea relatii bune cu Uniunea Europeana post-Brexit, afirma Michel Barnier, negociatorul-sef european, recomandand Londrei sa evite apropierea de Statele Unite. - continua -

- Orasele Bratislava si Milano sunt favorite sa gazduiasca Agentia Europeana a Medicamentului (AEM) dupa iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, au precizat joi mai multi oficiali europeni citati de publicatia The Financial Times.

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, s-a intalnit, pe 3 și 4 noiembrie, cu reprezentanții comunitații romanești din Marea Britanie. Acțiunea face parte din cadrul amplei campanii de consultari publice „Romania in contextul retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeana“, in cadrul…

- Cererea pentru spatii de birouri si inchirieri de locuinte de lux in Frankfurt a urcat la un nivel record, capitala financiara a Germaniei fiind una dintre favorite la atragerea firmelor financiare din Londra, in urma iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, sustine grupul de lobby Frankfurt Main…

- Guvernul de la Londra a anuntat miercuri ca negocierile cu Bruxelles-ul privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana (UE) vor fi reluate la 9 noiembrie, nu la 8 noiembrie asa cum declarase initial...

- David Davis a precizat ca echipele de negociere se vor reuni pe 8 și 9 noiembrie, urmand ca pe 10 noiembrie el sa se intalneasca cu negociatorul-șef al UE, Michel Barnier. ''Nu vom intarzia procesul'', a spus oficialul britanic in fața Comisiei pentru UE a Camerei Lorzilor, adaugand ca l-a…

- Zilele trecute, membrii Clubului „60+” al Primariei municipiului Bacau au participat la un eveniment cu totul inedit. La club a sosit un grup format din 13 persoane, printre care s-au aflat pensionare, dar si tinere, reprezentante ale Consiliului Municipal al Londrei, din Regatul Unit al Marii Britanii.…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, va discuta, pe 3 și 4 noiembrie, la Londra, cu reprezentanții comunitații romanești din UK, referitor la implicațiile procesului Brexit, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis sambata AGERPRES. …

- Ministerul de Externe incearca sa explice romanilor din Marea Britanie, printr-o videoclip postat pe Youtube, care vor fi efectele Brexit. MAE precizeaza, prin vocea ministrului Afacerilor Europene, ca principala preocupare a instituției, in negocierile pentru ieșirea Angliei din Uniunea Europeana,…

- ”Am constatat astazi ca nu s-au facut suficiente progrese pentru a trece la faza urmatoare in relatia cu Marea Britanie, insa acest lucru nu trebuie sa creeze un pesimism deosebit. S-a negociat, s-au apropiat oarecum pozitiile, dar nu suficient pentru a merge mai departe. Se va negocia in continuare…

- Theresa May este optimista in ceea ce privește incheierea unui acord intre Londra și Bruxelles pentru drepturile cetațenilor UE in urma Brexit. Premierul britanic a afirmat ca acest acord „nu este departe”, intr-o scrisoare publicata inainte de inceperea Consiliului European de la Bruxelles, unde ieșirea…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, joi și vineri, la reuniunea Consiliului European, la Bruxelles, unde se va discuta, in principal, despre migratie, agenda digitala a UE, securitate si aparare, relatiile dintre Uniunea Europeana si Turcia si dosarul nord-coreean. Conform Administrației Prezidențiale,…

- Donald Tusk, presedintele Consiliului European, a propus organizarea unei serii de 13 summituri in urmatorii doi ani, cu scopul reformarii UE, inclusiv a unui summit extraordinar in Romania, ce ar urma sa aiba loc la cateva saptamani dupa data la care este programata sa se incheie procedura Brexit.…

- Intrevederea, care a durat aproximativ doua ore, "a fost constructiva si amicala", informeaza un comunicat transmis de Jean-Claude Juncker si Theresa May. Cei doi demnitari "au trecut in revista progresele negocierilor (pe tema Brexit -n.red.) si au stabilit intensificarea eforturilor in urmatoarele…

- Liderii Uniunii Europene vor transmite Marii Britanii ca trebuie sa imbunatateasca termenii ofertei de Brexit, dar vor oferi Londrei perspectiva unei treceri rapide la negocieri comerciale in luna decembrie, potrivit unui proiect de declaratie comuna citat de site-ul agentiei Reuters. …

- Presedintele Klaus Iohannis a lansat un mesaj dur dupa acuzatiile care au aparut la adresa Romaniei in cotidianul The Times. Seful statului sustine ca informatia publicata de cotidianul britanic, potrivit caruia Romania a blocat negocierile pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, este…

- Theresa May a sprijinit ramanerea Marii Britanii in Uniunea Europeana la referendumul din iunie 2016, dar a asumat un rol discret in campanie. May a devenit prim-ministru dupa demisia lui David Cameron, de asemenea un susținator al ramanerii in UE, demisie survenita in urma șocului provocat…

- Totodata, Theresa May dat asigurari ca in cazul unui eșec al discuțiilor Londra va fi pregatita, relateaza AFP, potrivit Agerpres. 'Este in interesul nostru ca aceste negocieri sa reușeasca', a declarat Theresa May intr-un discurs rostit in cea de-a patra și ultima zi a Congresului Partidului…