Negocierii strategiei de valorificare a validarii referendumului pe justitie.

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL Ludovic Orban spune ca partidele politice trebuie sa se exprime foarte clar in sustinerea demersurilor pentru modificarea Constitutiei si a legislatiei pentru a garanta ca vointa exprimata de cetateni la referendumul organizat de presedintele Klaus Iohannis va fi pusa in practica. Orban…

- Ludovic Orban, presedintele PNL, il acuza pe presedintele Autoritatii Electorale Permanente de boicotarea referendumului convocat de Klaus Iohannis, pentru ca AEP nu organizeaza campanii de informare pe aceasta tema. Orban semneaza o scrisoare deschisa adresata presedintelui AEP, prin care solicita…

- Liderul PNL Ludovic Orban sustine ca „este absolut revoltator si scandalos“ ca Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) nu promoveaza public nicio campanie de informare si incurajare a participarii romanilor la referendumul pe Justitie declansat de presedintele Klaus Iohannis. „Va solicit sa incetati…

- ''Este o consultare cu foarte multa deschidere din partea mea. Consider ca daca am convocat un referendum pe justiție și situația din justiție acum se tot discuta, iar din pacate multe chestiuni sunt foarte negativ prezentate chiar de sistemul de justiție, atunci o discuție se impune. Sunt dispus,…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a reacționat la anunțul președintelui Klaus Iohannis de a organiza un referendum cu privire la Justiție in aceeași zi cu alegerile europarlamentare:Vezi și: Dragnea: Sigur nu se va schimba legea referendumului prin OUG. Frica ar trebui sa-i fie lui Iohannis…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a negat miercuri informațiile potrivit carora liberalii l-au indemnat pe Klaus Iohannis sa abandoneze ideea organizarii unui referendum in ziua europarlamentarelor. ”Ideea de referendum este forma cea mai profunda de manifestare a democrației”, a mai spus el.Citește…

- ”Intre presedintele Romaniei si Partidul National Liberal este un parteneriat bine cunoscut. In cadrul acestui parteneriat avem consultari periodice pe teme importante pentru Romania, atat in ceea ce priveste politica interna, cat si in ceea ce priveste politica europeana sau politica internationala”,…

- Intalnirea dintre presedintele PNL si seful statului are loc in contextul in care, la ora 14, PNL va depune la Biroul Electoral Central lista candidaților la alegerile europarlamentare din partea liberalilor. Tot miercuri, dar de la ora 17.00, presedintele Klaus Iohannis are programate consultari…