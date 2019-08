Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Plesoianu, inscris in cursa interna pentru desemnarea candidatului PSD la prezidentiale, a scris, marti, pe Facebook, ca oamenii care voteaza partidul „nu vor doar paine“. El a mai scris ca electoratul este format din oameni demni care nu sunt dispusi „sa se tarasca pentru a primi acea paine“.

- "Domnu' Cioloș zice: ”Romanii așteapta conținut, sa vada ce idei avem pentru Romania, nu sa vada cu ce costum s-a imbracat cutare, ce pantofi a avut, pastile a mai luat.” De unde ințeleg ca a decis sa fie premierul lui Iohannis, nu al lui Barna. PS. Domnu' Cioloș, daca romanii așteptau idei…

- 'Modificarea codului electoral, prin care se introduce votul anticipat, cred ca rezolva o problema importanta pentru romanii din diaspora. Dupa modificarile facute de Parlament, acestia isi vor putea exercita dreptul de vot intr-un mod civilizat, organizat, fara niciun fel de piedici. Dar aceasta…

- Reporterul Adelin Petrișor a realizat o radiografie a televiziunii publice, macinata de control politic, nepotisme, incompetența și amantlacuri. Adelin Petrișor și-a facut cunoscuta opinia dupa ce mai mulți angajați TVR in frunte cu Monica Ghiurco, membra in Consiliul de Administrație, i-au cerut demisia…

- Dupa ce Mihai Neamțu, membru al PNL, a scris pe Facebook ca USR PLUS susține „migrația necontrolata și porți deschise pentru populațiile africane”, a venit replica lui Andrei Caramitru, fost consilier al președintelui USR, Dan Barna, care l-a facut „imbecil” și dezaxat”. Duminica, Neamțu a lansat…

- Reprezentanța Comisiei Europene in Romania a postat, marți, pe Facebook un mesaj cu o caricatura care face trimitere la scandalul privind intrarea in Targoviște doar pe baza de parola in timpul mitingului PSD. Alaturi de mesajul ”Parola pentru 26 mai?#DeDataAstaVotez #AlegeriUE2019 #FutureofEurope”,…

- „Astazi am ajuns intr-o alta zona de agricultori romani harnici. In Dolj, la Calarași și Dabuleni. Prima oprire a fost la o instalație de udare prin picurare, cu panouri fotovoltaice. O astfel de instalație costa destul de putin, 5000 euro pentru 2000 mp și uda un hectar de teren, fondurile putand…

- „Pot sa va citesc un mesaj despre batrani?”, a spus, la un moment dat, Oana Florea, marți, 14 mai, in platoul Antena 3. „Vorbeați de agresivitate... ca sa vedeți pana unde merge agresivitatea cu privire la batrani. Nici nu știu... e bine, nu e bine (n.r. sa-l citeasca). Dar poate e bine, pentru ca…