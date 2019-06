Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele USR, Dan Barna, a vorbit sambata despre candidatul unic pe care Alianta 2020 USR - PLUS il va propulsa spre alegerile prezidentiale, mentionand ca acum mai este doar problema alegerii partidului de la care va fi ales acest candidat.

- Presedintele USR, deputatul Dan Barna, considera ca Guvernul Dancila ''trebuie sa plece'' pentru ca a fost ''o greseala de la bun inceput'', anuntand ca toti parlamentarii USR vor vota pentru motiunea de cenzura, potrivit agerpres.ro.Citește și: Alianța USR-PLUS, transformata in afacere de…

- Dan Barna și Dacian Cioloș, Liderii Alianței USR-PLUS susțin, intr-un mesaj comun postat pe Facebook, ca „discuțiile sunt mai aprige” „pe alocuri”, dar ca Alianța „merge mai departe” și la alegerile prezidențiale, și la cele locale, și la cele parlamentare. De asemenea, cei doi spun ca nu se vor ridica…

- Liderul USR Dan Barna a declarat luni, la Marius Tuca Show, ca USR si PLUS vor lua in considerare cea mai buna optiune pentru un potential candidat la prezidentiale si ca se gandesc la un tandem presedinte-premier, decizia fiind una de echipa.

- Atacurile dintre liderii PNL si cei ai USR-PLUS din ultimele zile nu il ingrijoreaza pe presedintele Klaus Iohannis. Acesta este de parere ca formatiunile politice de opozitie se vot intelege si vor putea colabora fara probleme.Intrebat ce parere are despre schimbul de replici de la distanta…

- Alianta 2020 USR-PLUS va avea candidati comuni la toate alegerile viitoare, a afirmat, luni, presedintele USR, Dan Barna, mentionand ca pentru desemnarea candidatului la prezidentiale toate optiunile sunt...

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, duminica, la mitingul electoral al Aliantei USR PLUS desfasurat la Cluj, ca in 2020 alianta pe care o reprezinta va da Romaniei "cel mai competent si onest" prim-ministru."Este primul miting electoral al Aliantei USR PLUS. Nu e putin lucru. E inceputul…

