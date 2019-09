Negocieri SUA - talibanii din Afganistan: S-a stabilit un plan de retragere a trupelor americane

Presedintele afgan Ashraf Ghani l-a primit luni pe emisarul american Zalmay Khalilzad, care i-a prezentat proiectul acordului de pace negociat de mai multe luni cu talibanii si care prevede retragerea trupelor americane din cinci baze militare in urmatoarele 135 de zile, transmite AFP.



'Am convenit ca, daca conditiile vor fi conforme acordului, vom parasi in urmatoarele 135 de zile cinci baze in care suntem prezenti acum', a declarat emisarul american luni, intr-un interviu pentru postul afgan Tolo News, ce va fi difuzat integral in cursul serii.



Zalmay Khalilzad, fost ambasador…