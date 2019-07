Negocieri PE. Ursula von der Leyen, susţinută de Donald Tusk ''Minunat sa ma intalnesc cu Von der Leyen, o candidata excelenta pentru presedintia Comisiei, o prietena a Europei centrale si de est, dedicata statului de drept si cu o viziune pentru a mentine UE unita'', a scris pe Twitter polonezul Donald Tusk. Polonia a blocat candidatura lui Franz Timmermans pentru aceasta functie, considerandu-l prea sever in ceea ce priveste statul de drept. Timmermans a jucat un rol important in activarea articolului 7 din tratatul UE impotriva Poloniei si Ungariei. Ursula von der Leyen a declarat miercuri ca are nevoie de doua saptamani pentru a-si… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, le-a cerut joi deputatilor in Parlamentul European sa sprijine numirea Ursulei von der Leyen, insistand ca decizia liderilor Uniunii Europene de a o desemna pentru postul de presedinte al Comisiei Europene a fost democratica, transmit Reuters si DPA. ”Pentru…

- 'Pentru unii, Parlamentul (European) reprezinta democratia europeana adevarata', a afirmat Tusk in plenul de la Strasbourg, remarcand ca, pentru altii, aceasta calitate revine mai ales Consiliului European, conclavul liderilor UE, datorita 'puternicei lor legitimitati democratice'. 'De fapt,…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a anuntat ca liderii UE au ajuns marti seara la un acord privind viitorii sefi ai institutiilor blocului comunitar, relateaza Reuters, AFP si EFE, potrivit AGERPRES.Ministrul german al apararii, Ursula von der Leyen, a fost desemnata presedinta a Comisiei…

- Ursula von der Leyen, "umbra" Angelei Merkel în Guvernul german a fost nominalizata marți de liderii europeni, dupa trei zile de negocieri dramatice, la presedintia Comisiei Europene (CE), în locul lui Jean Claude Juncker.

- "Avand in vedere cele de mai sus si in consultare cu membrii Comisiei de etica a Consiliului Administrativ, am decis sa ma retrag provizoriu din functia mea de director general al FMI in timpul perioadei de nominalizare", a adaugat Lagarde intr-o postare pe Twitter, informeaza Agerpres. Liderii…

- 'Avand in vedere cele de mai sus si in consultare cu membrii Comisiei de etica a Consiliului Administrativ, am decis sa ma retrag provizoriu din functia mea de director general al FMI in timpul perioadei de nominalizare', a adaugat Lagarde intr-o postare pe Twitter. Liderii UE au ajuns marti…

- „Ma bucur ca dinspre Romania pornește un mesaj pozitiv, unitar, de a consolida UE pe baza unui set clar de principii și valori” , a declarat președintele Klaus Iohannis, intr-o conferința la finalul summit-ului de la Sibiu, alaturi de președintele Consiliului European, Donald Tusk, și președintele Comisiei…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk a declarat, joi, la finalul Summitului de la Sibiu, ca statul de drept reprezinta e"chintesenta Europei ca entitate politica". "Am o observatie, azi, fireste a fost evident ca pentru noi toti statul de drept e chintesenta activitatii noastre politice si…