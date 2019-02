Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat miercuri ca nu ia in calcul sa paraseasca Partidul Social Democrat. "Sub nicio forma. Sunt membru al PSD. Am foarte multi colegi si prieteni. Tin legatura si cu multi colegi din tara. Primesc zilnic de la membrii PSD si simpatizantii…

- Potrivit informatiilor initiale, Guvernul urma sa trimita proiectul bugetului de stat in Parlament sambata, parlamentarii urmand sa aiba la dispozitie timp pentru depunerea amendamentelor de sambata, de la ora 16.00 pana luni la ora 12.00, potrivit unor surse politice. Votul final era preconizat…

- Primarii de municipii, reuniti in Asociatia Municipiilor din Romania, au anuntat, miercuri, ca merg la Guvern pentru ca nu au primit niciun raspuns din partea Ministerului Finantelor pe solicitarea ca administratia locala sa primeasca o treime din bugetul national. Ei au ajuns la Guvern unde au fost…

- Primarii de municipii, reuniti in Asociatia Municipiilor din Romania (AMR), continua discutiile cu Ministerul Finantelor, pe tema alocarilor bugetare pentru 2019. Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a precizat ca miercuri va prezenta varianta finala, insa primarii ameninta cu proteste in fata…

- AMR se va reuni la Bucuresti, miercuri, la ora 12.00, asteptand propunerea finala a Ministerului de Finante cu privire la alocarile bugetare pentru anul 2019. Primarul municipiului Arad, Gheorghe Falca, a afirmat ca, daca propunerile nu le vor fi acceptate, vor protesta in fata Guvernului. …

- Membrii AMR, intalnire cu ministrul finanțelor Membrii Asociatiilor Municipiilor din România se vor întâlni în aceasta dupa-amiaza cu ministrul finantelor, Eugen Teodorovici, pentru a discuta despre bugetul pe 2019 si cotele din impozitul pe venit ce vor reveni unitatilor…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, da detalii despre starea sa de sanatate, dupa operatia suferita recent. Firea a avut o prima aparitie publica dupa o perioada de cateva saptamani, marti, la sedinta Asociatiei Municipiilor din Romania."Ma simt mai bine. Sunt in continuare sub…

- Dupa o perioada in care a lipsit din atentia publicului, din cauza unor probleme de sanatate, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, va fi prezența marti, alaturi de președintele Asociatiei Municipiilor din Romania (AMR) și primarul sectorului 3, Robert Negoița, dar și de primarii municipiilor…