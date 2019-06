Negocieri pana in ultima clipa. Orban, mesaj pentru parlamentarii PSD si ALDE

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a facut marți un nou apel la parlamentarii PSD și ALDE sa voteze debarcarea Cabinetului Dancila, precizând ca discuțiile individuale cu aceștia vor continua pâna la momentului votului asupra moțiunii de cenzura. Orban a spus ca parlamentarii PSD și ALDE au…

- Marti se dezbate si se voteaza, in plenul Parlamentului, incepand cu ora 14.00, motiunea de cenzura depusa de Opozitie pentru a da jos Guvernul condus de Viorica Dancila. Este ultima sansa a partidelor din Opozitie de a depune motiunea, in conditiile in care urmeaza vacanta parlamentara de vara, iar,…

- Citita miercuri in Parlament, motiunea de cenzura cu un titlu pe cat de lung pe atat de putin convingator „Guvernul Dancila trebuie demis! Fara OUG-uri, fara parole de acces si fara cozi la vot!”, va fi dezbatuta marti 18 iunie si in aceeasi zi votata. Din motive greu de inteles, textele tuturor motiunilor…

- Motiunea de cenzura va fi dezbatuta si votata in Parlament marti de la ora 14,00, au decis Birourile permanente reunite. Potrivit deciziei Birourilor, Guvernului i se aloca 60 de minute pentru dezbatere, iar parlamentarii vor avea la dispozitie 79 de minute, astfel: PSD - 35 minute, PNL - 16 minute,…

- Partidul National Liberal va depune miercuri motiunea de cenzura impotriva Guvernului, au declarat surse politice, potrivit Agerpres. Presedintele PNL, Ludovic Orban, anunta, saptamana trecuta, ca proiectul motiunii de cenzura a fost adoptat de principiu de conducerea partidului si au…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, in urma cu puțin timp, in direct la Romania TV, ca moțiunea de cenzura impotriva Guvernului e gata și va fi depusa in curand la Parlament. El a spus ca va negocia cu toate partidele, mai puțin cu PSD."Vom purta negocieri cu toata lumea. Vom merge…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Sa trecem cu eleganța peste ezitarile Opoziției. Sa consideram ca PNL și USR vor decide sa darame Guvernul. Și sa puna alt Executiv in loc. Sa omitem pentru moment ca, la numai o zi dupa ce a spus ca Guvernul trebuie sa plece, președintele Klaus Iohannis a cerut doar demisia…

- Liderul PNL Ludovic Orban spune ca in motiunea cu care a castigat sefia partidului nu apare un rezultat bun la europarlamentare, astfel ca nu isi asuma un eventual esec, la aceaste alegeri. Liberalul a anuntat ca va incepe, imediat dupa scrutin, discutii cu toti parlamentarii, pentru depunerea motiunii…