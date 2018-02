Stiri pe aceeasi tema

- Valentin Craciun, membru al unui sindicat din sanatate, a intrat in stop cardio-respirator in timpul intalnirii pe care o avea cu ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, si cu alti reprezentanti ai institutiei. Primul ajutor i-a fost acordat de cei care participau la discutii.

- "In acest an, salariile medicilor vor inregistra cresteri semnificative. Pot sa spun ca suntem un domeniu fericit. Salariile se vor majora incepand cu 1 martie 2018. Sunt bani in buget pentru aceste majorari. Sunt convinsa ca medicii nu vor mai pleca din tara. Un medic rezident de anul I are in acest…

- [citeste si] "Avem nevoie de centre regionale de cancer. Din pacate, am avut o mare tragedie. Mama mea este, de cinci ani, imobilizata la pat, in urma unei radioterapii prost facute, cu aparate vechi, avand un cancer cerebral. A mers la un spital din Romania. S-a intamplat acum opt sau noua…

- Dupa numirea Sorinei Pintea la conducerea Ministerului Sanatații, Federația Sindicala Hipocrat i-a prezentat acesteia, in mod public, o lista de probleme cu care se confrunta personalul din sistem și a caror rezolvare treneaza. Iata lista! Corelația dintre salarizare și finanțare este dezechilibrata.…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, miercuri, ca 16 persoane au murit din cauza virusului gripal. Cel mai recent raport al Centrului National de Sanatate arata si ca numarul celor care sunt bolnavi de gripa a ajuns la 300 de cazuri. Mai multe spitale au intrat in carantina pentru ca pacientii…

- Dupa luni de zile de criza in aprovizionarea spitalelor cu imunoglobulina, 1000 de doze pentru tratamentul cu imunodeficiente primare au intrat in tara Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) saluta interventia noului Ministru al Sanatatii, Sorina Pintea, și evitarea…

- Ea a explicat ca aceasta agentie ar urma sa fie sub patronajul MS si va aduna toate datele care in prezent se afla la diversi colaboratori ai ministerului. ''Agentia de date inseamna sa aduni toate datele care astazi se afla la diversi colaboratori. (...) Aceasta agentie ar fi sub patronajul…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat ca Legea vaccinarii trebuie sa fie o prioritate in prezent si a sustinut necesitatea unei campanii pro-vaccinare, avand in vedere faptul ca lunar 20.000 de parinti refuza sa isi imunizeze copiii. "Pot sa va spun ca Ministerul Sanatatii a initiat o campanie…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat luni seara la Antena 3 ca managementul spitalicesc inca nu este “cel dorit”, deoarece resursele nu sunt gestionate eficient, informeaza AGERPRES . “Din pacate, managementul spitalicesc inca nu este cel dorit sau cel pe care ar trebui sa il avem in acest…

- Noul ministru al Sanatații, Sorina Pintea, a dispus trimiterea unui control la spitalul privat din Constanța care in numai doua saptamani a inregistrat doua decese, o mama care a murit la scurt timp dupa ce a nascut un copil sanatos și un bebeluș care a murit la cateva ore dupa ce a fost adus pe lume.

- "Din pacate, managementul spitalicesc inca nu este cel dorit sau cel pe care ar trebui sa il avem in acest moment. Avem resurse, nu stim sa le gestionam cum trebuie. Nu le gestionam eficient. Cumparam aparatura medicala fara sa avem medici pregatiti sa foloseasca aceasta aparatura", a spus reprezentanta…

- Scrisul urât al medicilor a ajuns sa dauneze grav sanatații. O demonstreaza aceasta rețeta eliberata unui copil de doi ani din Constanța. În zadar a încercat farmacista sa descifreze medicamentele prescrise. Am cerut și ajutorul pe un grup din mediul virtual în care…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat joi seara, la Cluj, ca nu poate oferi un termen pâna la care vor fi construite spitalele regionale, inclusiv cel de la Cluj, pentru care exista finanțare europeana. ”S-au facut niste studii de fezabilitate…

- Ministrul Sanatatii spune, intr-un mesaj transmis de Ziua Mondiala de Lupta impotriva Cancerului, ca Programul National de Oncologie derulat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate trebuie imbunatatit, dupa o consultare prealabila cu actorii implicati in aceasta zona.Ea afirma ca preventia…

- „Vom depune o solicitare la Parlament - mai greu prin Ministerul Sanatații pentru ca e procedura lunga. Pentru noi e mult mai simplu, printr-o relație directa cu parlamentarii din Comisia de sanatate din Parlament, ca prin ei sa depunem un proiect de lege de modificare a Legii 95”, a afirmat, pentru…

- Un copil de doar noua ani a fost externat din Spitalul Municipal din Oradea și trimis acasa pentru ca parinții nu au vrut sa plateasca spitalizarea. Micuțul a fost transferat la București dupa intervenția Ministrului Sanatații. Situație greu de imaginat la Spitalul Municipal din Oradea. Un copil…

- Ministrul Sanatatii: Spitalele regionale, intarzieri din cauza proiectelor fantasmagorice Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, sustine realizarea celor 3 spitale regionale de urgenta, de la Iasi, Craiova si Cluj-Napoca reprezinta prioritatea sa, mentionand, joi, ca acestea inregistreaza intarzieri deoarece…

- Noul ministru al Sanatatii, Sorina Pintea, are in vedere extinderea numarului centrelor de referinta in tratarea bolilor rare. "Am vrut sa dau un semnal pentru ca eu cred ca este important ca minister sa fim foarte deschisi in colaborarea cu asociatiile de pacienti si asociatii nonguvernamentale",…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat ca institutia pe care o conduce este o structura inflexibila, care trebuie reformata din temelii si ca aceasta este una dintre cele mai grave probleme ale domeniului sanitar.Sunt de trei zile la Ministrul Sanatatii, deci nu pot sa spun ca am putut sa fac…

- "Avem o preocupare principala in acest sens. Am vrut sa dau un semnal pentru ca eu cred ca este important ca minister sa fim foarte deschisi in colaborarea cu asociatiile de pacienti si asociatii nonguvernamentale. Am facut si primul pas. Primul consilier pe care l-am angajat la cabinetul meu este…

- Reprezentantii Federatiei Sindicale "Hipocrat" au transmis, miercuri, o scrisoare in care saluta numirea Sorinei Pintea la conducerea Ministerului Sanatatii si prezinta public o lista de probleme cu care se confrunta personalul din sistem si a caror rezolvare treneaza.Printre problemele semnalate…

- Federatia Sindicala ”Hipocrat” a transmis, miercuri, o scrisoare deschisa ministrului Sanatatii, Sorina Pintea, in care afirma ca dialogul social este ”o prioritate in acest moment crucial” si a identifocat mai multe probleme in sistem a carora rezolvare este ”vitala pentru functionarea sistemului…

- Fostul ministru al Sanatatii, Florian Bodog, spune, la finalul mandatului, ca nu și-a dorit sa-și faca imagine acceptand sa conduca sistemul sanitar, ci și-a dorit sa ofere pacienților mai multe servicii medicale și medicamente de ultima generație, cea mai importanta fiind achizitia primei retele nationale…

- Sorina Pintea a preluat, marti, mandatul de ministru al Sanatatii, precizand ca va continua proiectele prevazute in Programul de guvernare si ca doreste o buna colaborare cu asociatiile de pacienti si organizatiile neguvernamentale, informeaza AGERPRES . “Am venit la Ministerul Sanatatii sa fac ceva,…

- Pe site-ul Guvernului a aparut prima fotografie oficiala a actualului Guvern Viorica Dancila. Guvernul condus de Viorica Dancila a fost investit, luni, de catre Parlament, cu 282 de voturi favorabile, 136 de voturi „impotriva” si o abtinere. Structura guvernului: Vicepremier, ministrul Dezvoltarii…

- UPDATE: In plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, echipa viitorului premier Viorica Dancila a intrunit majoritatea voturilor, urmand ca in cursul serii de luni, Cabinetul sau sa depuna si juramantul. Sorina Pintea, propunerea pentru portofoliul Ministerului Sanatatii in guvernul Viorica…

- Sorina Pintea, propunerea pentru portofoliul Ministerului Sanatatii in guvernul Viorica Dancila, a primit aviz favorabil in comisiile reunite de sanatate din Parlament, scrie hotnews.ro . Sorina Pintea a subliniat ca “trebuie sa punem pacientul in centrul sistemului” si ca solutiile pe termen mediu…

- Sorina Pintea, popusa pentru postul de ministru al Sanatatii, este manager al Spitalului Judetean din Baia Mare. Pentru cateva luni, in urma alegerilor din 2016, a fost senator, dar a renuntat la mandat pentru a reveni la conducerea spitalului. Fiul Sorinei Pintea, Ionut Pintea, a fost condamnat, in…

- Eugen Teodorovici nominalizat pentru functia de ministru de Finante in Cabinetul Dancila a declarat vineri ca va dori sa ia masuri care se justifica in ceea ce priveste Finantele, adaugand ca o comunicare mai buna va creste eficienta. Intrebat de jurnalisti ce masuri doreste sa adopte la Ministerul…

- Cea care ar putea conduce Ministerul Sanatatii este, la momentul de fata, manager al Spitalului Judetean Baia Mare. De altfel, pentru a ramane in aceasta functie la Spitalul “Dr. Constantin Opris” , Sorina Pintea a ales sa paraseasca Legislativul, la doar cateva luni de cand fusese aleasa senator, in…

- Viorica Dancila a anuntat oficial modificarea structurii Guvernului. astfel, a infiintat un post de vicepremier pentru intarirea parteneriatelor strategice ale Romaniei, in special cu SUA. Nominalizarile- 1. Vicepremier – Viorel Stefan 2. Vicepremier si ministru al Mediului – Gratiela Leocadia Gavrilescu…

- Aparatura noua in trei centre de radioterapie cu bani de la Banca Mondiala Foto: Arhiva. În curând, trei centre de radioterapie din tara vor fi dotate cu aparatura noua, anunta Ministerul Sanatatii. Saptamâna viitoare, ministrul de resort va semna contractele pentru…

- Un adolescent de 15 ani din județul Salaj a murit din cauza gripei, anunța Centrul Național de Supraveghere și Control a Bolilor Transmisibile. Acesta este al doilea deces cauzat de gripa dupa ce autoritațile medicale din București au confirmat decesul unei femei in varsta de 69 de ani. Un adolescent…

- Potrivit sursei citate, este vorba despre o femeie in varsta de 69 de ani din Bucuresti, avand conditii medicale pre-existente cunoscute. Ea nu era vaccinata antigripal. De la inceputul sezonului de supraveghere a infectiilor respiratorii acute, a gripei si a SARI si pana la data de 7 ianuarie…

- Investiții masive la Spitalul Județean de Urgența din Constanța. Unitatea medicala de la malul marii va fi dotata, anul acesta, cu echipamente performante de imagistica medicala. Este vorba despre un aparat RMN și despre un sistem de arhivare a imaginilor medicale. Contractele au fost semnate, astazi,…

- In saptamana, 4-10 decembrie a fost confirmat primul caz de gripa din sezonul 2017-2018. Este vorba despre un barbat, in varsta de 62 de ani, din județul Constanța, cu o suferința medicala cunoscuta, dar care nu a fost vaccinat antigripal. Centrul Național de Prevenire și Control al Bolilor Transmisibile…

- In timp ce Ministerul Sanatatii anunta livrarea celor 1 milion de doze de vaccin gripal in teritoriu, situatia privind imunizarea copiilor cu vaccinul ROR arata ingrozitor. Printre judetele cu cei mai putini copii vaccinati in luna octombrie se afla Constanta, Galati, Hunedoara, Ialomita, Mures si…

- Ministerul Sanatatii (MS) anunta ca a inceput livrarea celor un milion de doze de vaccin gripal in teritoriu, luni, acestea ajungand in judetele Constanta, Ilfov, Calarasi, Giurgiu, Teleorman, Buzau si Prahova, dar si in municipiul Bucuresti.Citeste si: Tariceanu, masuri dupa TENSIUNILE din…

- Ministerul Sanatatii informeaza ca astazi a inceput livrarea celor un milion de doze de vaccin gripal in teritoriu. ‘Astazi a inceput livrarea celor un milion de doze de vaccin gripal in teritoriu, conform anuntului furnizorului de vaccin catre Ministerul Sanatatii‘, releva un comunicat al MS. Contractul…