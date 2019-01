Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a acuzat miercuri Japonia de cresterea tensiunii in problema Insulelor Kurile, odata cu apropierea vizitei premierului nipon, Shinzo Abe, care urmeaza sa discute cu presedintele rus, Vladimir Putin, despre acest diferend teritorial datand din Al Doilea Razboi Mondial, relateaza AFP, potrivit…

- Presedintele rus Vladimir Putin are joi intalnirea anuala cu presa, un eveniment foarte asteptat in contextul unor noi tensiuni cu Occidentul referitor la intentiile americanilor de a se retrage dintr-un tratat nuclear strategic si o confruntare maritima intre Moscova si Kiev, relateaza AFP.

- Insulele Kurile, cunoscute drept Teritoriile Nordice in Japonia, sunt un motiv de disputa pentru cele doua tari. Japonia doreste ca Rusia sa reduca activitatea militara din zona. Administratia de la Moscova a decis si construirea de unitati pentru armament si vehicule armate. Anuntul Ministerului Apararii…

- Președintele american Donald Trump și omologul sau rus Vladimir Putin s-ar putea intalni in iunie 2019, in cadrul summitului G20 care va avea loc in Japonia, a anunțat Yuri Ushakov, consilier de la Kremlin, citat de agenția Tass, potrivit Mediafax.

- Premierul nipon Shinzo Abe a declarat vineri ca este ferm hotarat sa duca la bun sfarsit negocierile pentru un tratat de pace cu Rusia, in parteneriat cu presedintele rus Vladimir Putin, transmite Kyodo. Abe a facut aceste remarci in cursul unei vizite in Australia, la doua zile dupa ce…

- Daca Japoniei ii vor fi retrocedare o parte a Insulelor Kurille, ea nu va desfașura baze militare americane in aceste teritorii, potrivit angajamentului asumat de premierul nipon Shinzo Abe, screi presa rusa. Vladimir Putin și premierul japonez au convenit la intalnirea din Singapore sa accelereze procesul…

- Dupa 70 de ani de razboi, se pare ca va fi pace intre Rusia și Japonia, asta daca vor cadea la un acord. Premierul japonez Shinzo Abe a informat miercuri ca doreste sa discute cu presedintele rus Vladimir Putin despre un tratat de pace cu Rusia si problema nord-coreeana, relateaza site-ul agentiei Reuters.