Stiri pe aceeasi tema

- Nigel Farage, liderul Partidului Brexit, a declarat ca presedintele american Donald Trump i-a spus, in intalnirea pe care au avut-o marti, ca este preocupat de cat de mult dureaza procesul de iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana, transmite

- Data de 31 octombrie trebuie sa fie ultimul termen pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, a afirmat luni presedintele Frantei, Emmanuel Macron, citat de cotidianul Le Figaro, informeaza Mediafax.Citește și: ALARMANT China amenința SUA! Ministrul chinez al Apararii, despre un…

- Președintele noului înființat Partid Brexit, Nigel Farage, a declarat luni ca formațiunea sa va acționa pe scena politica „pe termen lung”, dupa ce s-a clasat pe primul loc în urma scrutinului europarlamentar desfașurat în Marea Britanie, transmite Mediafax, citând…

- Politia britanica a anuntat marti ca a fost inculpat barbatul care a aruncat cu milkshake asupra lui Nigel Farage, liderul Partidului Brexit, relateaza agentia Reuters. Farage, unul dintre politicienii de frunte din campania pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, a fost stropit din cap…

- (corespondenta din Strasbourg) Postul francez de televiziune «France24» a inserat in emisiunile sale din 9 mai o corespondența Reuters consacrata summitului european de la Sibiu, respectiv angajamentelor pe care șefii de stat și de guvern ai «celor 27», fara Marea Britanie, și le-au luat privind viitorul…

- Conform unui proiect de document elaborat inaintea summitului extraordinar al Consiliului European programat miercuri, liderii Uniunii Europene ar accepta "amanarea Brexit pentru a permite ratificarea Acordului" de retragere a Marii Britanii din Blocul comunitar. Liderii UE vor impune Guvernului…

- Consiliul European a oferit Marii Britanii o amanare a Brexitului pana in data de 12.04.2019. In acest context, daca iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana se va realiza fara acord, Registrul Auto Roman reaminteste ca va opera o serie de modificari in procedurile specifice vehiculelor cu volan…