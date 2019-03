Negocieri fara rezultat pentru sefia Parchetului European. Urmatoarea runda va avea loc pe 27 martie

Stiri pe aceeasi tema

- Negociatorii Parlamentului European (PE) si ai Consiliului Uniunii Europene nu au ajuns miercuri la un acord cu privire la desemnarea primului procuror-sef european, functie pentru care candideaza si fostul procuror-sef al DNA Laura Codruta Kovesi, urmatoarea lor reuniune fiind prevazuta pentru data…

- Prima runda de negocieri dintre Parlamentul European si Consiliul UE pentru desemnarea procurorului-sef european a avut loc miercuri, la Bruxelles. „Parlamentul intra in negocieri cu o pozitie puternica, in timp ce Consiliul intra cu o pozitie slaba“, sustine europarlamentarul PNL Siegfried Muresan.…

- Prima runda de negocieri dintre Parlamentul European si Consiliul UE pentru desemnarea procurorului-sef european a avut loc miercuri, la Bruxelles. „Parlamentul intra in negocieri cu o pozitie puternica, in timp ce Consiliul intra cu o pozitie slaba“, sustine europarlamentarul PNL Siegfried Muresan.…

- Prima runda de negocieri dintre Parlamentul European si Consiliul UE pentru desemnarea procurorului-sef european are loc miercuri, la Bruxelles. „Parlamentul intra in negocieri cu o pozitie puternica, in timp ce Consiliul intra cu o pozitie slaba“, sustine europarlamentarul PNL Siegfried Muresan. Laura…

- Jurnalistul Oreste Teodorescu a declarat intr-un interviu pentru psnews ca sunt sanse mari ca Laura Codruta Kovesi sa ajunga procuror-sef european. ”Sunt sanse mari ca ea sa ajunga procuror-sef european. Eu pornesc de la ideea unui win-win. Prin alegerea doamnei Kovesi ca procuror-sef european castiga…

- Eurodeputatul PSD Gabriela Zoana explica intr-un comunicat de presa de ce considera ca Laura Codruța Kovesi nu poate fi numita procuror șef european. Printre motivele enumerate se regasec și dosarele aparute in ultimul timp pe numele fostului procuror șef DNA precum și presupuse vicii de procedura…

- Trimisul AGERPRES, Oana Ghita, transmite: Executivul nu si-a asumat sa sustina la functia de procuror-sef al Parchetului European o persoana asupra careia "planeaza acuzatii", au declarat, joi, surse guvernamentale. Potrivit acestor surse, motivele nu au fost legate de persoana Laurei Codruta Kovesi,…

- Laura Codruța Kovesi se pregatește pentru șefia la Parchetul Europnea. In aceste condiții aflam ca pe rolul Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție (SIIJ) "sunt inregistrate un numar de 18 dosare" privind-o pe Laura Codruța Kovesi, a transmis procurorul șef secție Gheorghe Stan, intr-un…