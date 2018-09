Negocieri dure, promisiuni masive, spune Mihai Chirica Finalul razboiului politic din PSD ar putea fi neașteptat, spune Mihai Chirica, fostul președinte al PSD Iași. „Nu sunt pe deplin convins ca marea masa a protestatarilor, de aceasta data, vor reuși sa-l dea jos pe Liviu Dragnea. Exista premisele, dar nu certitudinea pentru acest lucru”, a declarat la Digi24 primarul municipiului Iași. „Cu siguranța se va intra la negocieri dure, pe stilul caracteristic, cu promisiuni masive, dar cred ca lucrurile inca mai au o perioada de timp de fierbere pana cand se va segrega o masa cu adevarat de reformatori in PSD”, este de parere Mihai Chirica. „Ca reprezentant… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Cu siguranța se va intra la negocieri dure, pe stilul caracteristic, cu promisiuni masive, dar cred ca lucrurile inca mai au o perioada de timp de fierbere pana cand se va segrega o masa cu adevarat de reformatori in PSD”, este de parere Mihai Chirica. „Ca reprezentant al comunitații ieșene, in calitate…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat luni, la Botosani, ca a avut, luni dimineata, o intrevedere cu primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, cu care a discutat "despre Romania", mentionand ca "s-ar bucura" daca acesta i-ar deveni coleg de partid. Ponta a declarat, intr-o conferinta…

- Fiul cel mare al ministrului Justitiei, Alexandru Toader, s-a casatorit in cursul zilei de duminica, 9 septembrie, aleasa sa fiind o tanara de 28 de ani din oras, de profesie medic stomatolog. Cununia civila a avut loc la Iasi, urmand ca petrecerea sa se desfasoare peste cateva saptamani.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a trimis vineri o scrisoare deschisa membrilor si simpatizantilor PSD, in care explica pe larg contextul afirmatiilor sale din ultimele zile, precizand ca nu se afla intr-un razboi cu liderul partidului, Liviu Dragnea, ca nu urmareste scindarea sau slabirea…

- Primarul PSD al Iasiului, Mihai Chirica, a vorbit marti despre actiunea violenta a Jandarmeriei din Piata Victoriei si despre reactia social-democratilor, spunand ca Romania se afla „in cea mai penibila situatie din 1992 pana in prezent”, protestul de vineri confirmand teoria ca „PSD este succesorul…

- Imaginea României este grav afectata dupa incidentele de vineri seara, din Piata Victoriei de la Bucuresti, considera primarul Iasiului, Mihai Chiria, el afirmând totodata ca PSD risca sa fie considerat a fi "succesorul de drept al fostului partid

- Europarlamentarul ALDE Norica Nicolai a declarat, marți, ca a discutat cu președintele grupului ALDE european, Hans van Baalen, și „nu se pune problema” excluderii partidului din grupul european, așa cum a solicitat președintele partidului austriac NEOS, Beate Meinl-Reisinger.Citește și: Marius…

- Secretarul general al UNPR, Nuțu Fonta, ii da o replica fostului senator UNPR Marian Vasiliev, cel care a susținut, intr-o declarație recenta, ca Gabriel Oprea nu mai are nicio legatura cu UNPR, iar partidul exista doar in masura in care el continua acțiunea in instanța prin care a contestat fuziunea…