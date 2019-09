Stiri pe aceeasi tema

- Propunerile pentru postul de comisar european n-au fost respinse, a declarat, joi, premierul Viorica Dancila, care a sustinut ca USR face ''tara de ras'', pentru ca face lobby la Bruxelles pentru neacceptarea candidatilor. "Am facut propunerile pentru comisar european. Propunerile nu…

- "Am primit informatii extrem de importante de la Bruxelles legate de cele doua candidaturi pentru pozitia de comisar european. Informatiile sunt extrem de grave, atat pentru constituirea Comisiei, cat si pentru imaginea Romaniei, pentru ca sansele ca unul dintre cei doi sa ajunga comisar european…

- Europarlamentarul Rares Bogdan, prim-vicepresedinte al PNL, anunta ca propunerile inaintate de Guvernul Dancila pentru functia de comisar european din partea Romaniei, Rovana Plumb si Dan Nica, sunt considerate inacceptabile la Bruxelles. Liberalii o someaza pe Viorica Dancila sa se consulte cu Iohannis…

- Premierul Viorica Dancila i-a recomandat lui Dacian Ciolos sa isi faca o analiza a propriei activitati in calitate de comisar european, dupa ce liderii USR PLUS au criticat propunerile PSD pentru functia de comisar european. Aflata la Iasi pentru a participa la Comitetul Executiv Judetean,…

- Fostul europarlamentar Cristian Preda, membru PLUS, spune ca presedintele Klaus Iohannis ar trebui sa trimita propriile propuneri de comisar european la Bruxelles si sa se foloseasca de influenta de care dispune in PPE pentru ca Romania sa aiba in Comisia Europeana o persoana cu care ne putem mandri,…

- Premierul Viorica Dancila, presedintele PSD, a declarat ca Romania vizeaza un portofoliu de comisar european legat de Transporturi, Energie sau Mediu si ca autoritatile de la Bucuresti vor transmite doua propuneri - o femeie si un barbat, in spiritul egalitatii de sanse promovat de UE, adaugand ca a…

- Persoana care va fi nominalizata pentru comisar european trebuie sa fie una care știe sa negocieze și care sa cunoasca modul de lucru al instituțiilor europene, a declarat, vineri, la Bistrița, premierul Viorica Dancila.Intrebata, vineri, intr-o conferința de presa, ce persoana va susține…

- Eurodeputatul Siegfried Muresan, vicepresedinte al PPE, a criticat-o pe Viorica Dancila pentru faptul ca deja a vorbit cu o parte a liderilor europeni despre persoana pe care ar propune-o Romania pentru functia de comisar, cu toate ca nu a vorbit cu persoana care are prima sansa sa fie presedintele…