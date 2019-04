Stiri pe aceeasi tema

- Joi este programata a treia runda de negocieri intre reprezentantii Parlamentului European si ai Consiliului UE pentru numirea viitorului procuror-sef european. In ciuda anchetei din Romania, Parlamentul European o sustine in continuare pe Laura Codruta Kovesi pentru acest post.

- Sectia pentru procurori in materie disciplinara a CSM ar urma sa se pronunte, miercuri, cu privire la doua actiuni disciplinare in cazul Laurei Codruta Kovesi, intr-una fiind vizat si Marius Iacob. Tot miercuri, are loc o noua runda de negocieri PE-Consiliul UE pentru postul de procuror - sef european,…

- „Parlamentul intra in negocieri cu o pozitie puternica, in timp ce Consiliul intra cu o pozitie slaba“, sustine europarlamentarul PNL Siegfried Muresan. Laura Codruta Kovesi a primit doua voturi favorabile in Parlamentul European, in schimb a pierdut competitia pe puncte din Consiliul UE, acolo unde…

- Prima runda de negocieri intre Parlamentul European (PE) si Consiliul Uniunii Europene cu privire la desemnarea primului procuror-sef european, functie pentru care candideaza si fostul procuror-sef al DNA Laura Codruta Kovesi, va avea loc miercuri, 20 martie. Informatia a fost confirmata pentru AGERPRES…

- "Atunci cand PPE va deveni, asa cum spun toate sondajele, primul partid din Parlamentul European, trebuie sa vedem cum folosim aceasta influenta de catre membrii PNL in PPE in cel mai bun interes al tarii. Avem un exemplu bun pentru colaborarea noastra - este vorba despre sustinerea doamnei Laura…

- Presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a transmis, vineri, Consiliului UE ca Laura Codruta Kovesi este candidatul sustinut de PE pentru postul de procuror-sef european, potrivit unei scrisori adresate lui George Ciamba si postate pe Twitter.

- Europarlamentarul PNL, Siegfried Mureșan, arata ca in cadrul procedurii de alegere a procurorului șef al Parchetului European au fost niște proceduri clare de indeplinit, tocmai de aceea ezitarea Guvernului in a explica ce mandat a avut ambasadorul roman la reuniunile Comitetului Reprezentanților…

- Publicația britanica „The Guardian” a publicat marți un articol pe tema impotrivirii ministrului Justitiei, Tudorel Toader, fata de numirea Laurei Codruta Kovesi in functia de procuror-sef al Parchetului European. Publicatia relateaza ca acesta a promis sa faca tot ce-i sta in putere pentru a bloca…