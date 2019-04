Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de negociere a Parlamentului European a reiterat, in sesiunea de negociere de joi cu reprezentantii Consiliului UE, ca Laura Codruta Kovesi ramane candidatul preferat al institutiei pentru a deveni primul procuror-sef al noului Parchet European si a cerut Consiliului sa-si reconsidere pozitia,…

- Echipa PE si Consiliul UE nu au ajuns la un consens nici in a treia runda de negocieri care a avut loc joi la Bruxelles, iar urmatoarea intalnire va avea loc pe 10 aprilie, au declarat surse politice pentru Mediafax. ...

- Joi va fi ultima runda de negocieri la Parlamentul European pentru desemnarea procurorului european, in condițiile in care fosta șefa a DNA se afla in plina ancheta a Secției Speciale. ”Mie mi s-a parut inadmisibil ca unii lideri politici europeni solicitau justiției din Romania sa inceteze…

- Sutele de transportatori romani care protesteaza, pe 27 martie, la Strasbourg, la adresa adoptarii unor legi care i-ar putea baga in faliment au motive sa se bucure. Motivul: Parlamentul European a acceptat sa reanalizeze actele normative dezavatajoase pentru romani. Peste 200 de membri ai…

- Joi si vineri, Klaus Iohannis va participa la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, precum si la summitul Partidului Popular European (PPE), se arata in agenda Administratiei Prezidentiale. In cadrul Consiliului European se va discuta despre Brexit, relatiile externe ale Uniunii…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca miercuri si joi va efectua o vizita de lucru la Bruxelles, unde va participa la doua evenimente dedicate egalitatii de sanse si promovarii drepturilor femeilor si se va intalni cu inalti oficiali europeni, intre care prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans…

- Regulamentul european privind frontierele externe si Garda de coasta, sistemul comun european privind azilul si relocarea, cooperarea Uniunii Europene cu statele terte si raspunsul la amenintarile teroriste si garantarea unui proces electoral corect se numara printre temele discutiilor care vor avea…

- Romania, care deține președinția rotativa a Uniunii Europene, s-a retras din troica, grupul de trei țari care va negocia in numele Consiliului Uniunii cu Parlamentul de la Bruxelles numele viitorului șef al Parchetului European, au declarat pentru G4Media.ro surse...