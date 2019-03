Taxa pe activele bancare ar urma sa fie modificata substanțial, prin scaderea ratelor de impozitare și a activelor taxabile, astfel ca impactul va fi redus la circa 1 miliard de lei, fața de 5,4 miliarde de lei, estimat anterior de BNR, au declarat pentru Profit.ro surse din piața. Bancile ar beneficia de o reducere a taxei in cazul in care cresc creditarea sau scad marja neta de dobanda, legatura impozitului cu ROBOR va fi rupta și, totodata, formula de calcul a dobanzilor variabile la creditele in lei va fi modificata, prin raportarea la tranzacțiile efective, potrivit ultimei variante discutate.…