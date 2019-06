Stiri pe aceeasi tema

- FOTO – Arhiva Partidele de opozitie ar putea depune, miercuri, motiunea de cenzura pentru demiterea Guvernului Dancila, potrivit anuntului facut de liderul PNL Ludovic Orban. Referitor la subiect, premierul a declarat ca parlamentarii PSD vor fi prezenti in plen, insa nu vor vota, potrivit Mediafax.…

- Opozitia depune marti motiunea de cenzura impotriva Guvernului condus de Viorica Dancila. Negocierile sunt pe ultima suta de metri, iar Ludovic Orban sustine ca mai are nevoie de doar 30 de voturi ca sa treaca motiunea de cenzura.

- Ludovic Orban a anunțat ca Guvernul Viorica Dancila are zilele numarate! Liderul PNL a declarat, miercuri seara, la Romania TV, ca partidele din Opoziție negociaza cu mai mulți parlamentari de la putere și ca ar mai avea nevoie de aproximativ 30 de voturi pentru a demite guvernul.Orban a precizat…

- ”Ați vazut ca Victor Ponta a facut niște declarații deloc magulitoare la adresa mea, am refuzat sa dau orice fel de raspuns. Din punctul meu de vedere, am ințeles ce s-a intamplat in 26 mai intr-un mod foarte simplu, foarte clar: oamenii nu mai accepta ca actuala coaliție majoritara sa conduca Guvernul,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, ca a fost adoptat de principiu textul motiunii de cenzura, acesta urmand sa fie comunicat si partenerilor din opozitie si ca acesta este deschis propunerilor si completarilor, potrivit news.ro.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marti ca o motiune de cenzura va fi depusa pana la finalul acestei sesiuni parlamentare. „Obiectivul nostru este sa castigam aceste alegeri, ne batem pentru a...

- Omul de afaceri Sebastian Ghița scrie, pe Facebook, despre situația autostrazilor din Romania. Dupa ce o companie a contestat licitația pentru un segment din Autostrada Sibiu - Pitesti, pe motiv ca prețul ar fi prea mici, Ghița ii face o propunere lui Mandachi.Citește și: Motivare INCENDIARA…