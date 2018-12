Stiri pe aceeasi tema

- O delegatie a rebelilor houthi a parasit marti capitala yemenita Sanaa la bordul unui avion kuweitian pentru a participa la negocierile de pace prevazute sa aiba loc in Suedia, informeaza AFP si dpa. Delegatia este insotita de mediatorul ONU, Martin Griffiths, potrivit unei surse aerportuare yemenite,…

- Guvernul si rebelii din Yemen au incheiat un acord pentru un schimb de sute de prizonieri inainte de deschiderea convorbirilor de pace prevazute in Suedia, au indicat marti surse concordante, citate de AFP preluata de Agerpres. Responsabilul guvernamental yemenit in problema detinutilor Hadi…

- "Pare ca foarte, foarte devreme in decembrie, in Suedia, vom vedea atat tabara rebelilor houthi cat si cea a guvernului recunoscut de ONU", le-a spus Mattis reporterilor. El a adaugat de asemenea ca Arabia Saudita si Emiratele Arabe Unite au incetat operatiunile ofensive in jurul orasului…

- Emisarul ONU Martin Griffiths revine in Yemen, cu speranta de a pregati viitoare consultari de pace in Suedia, in pofida faptului ca indemnuri la acalmie pe frontul militar nu au impiedicat confruntari violente la Hodeida, un port strategic esential ajutorarii umanitare, relateaza AFP, informeaza…

- Evolutiile in procesul de reglementare transnistreana si stadiul actual de implementare a deciziilor protocolare semnate pe parcursul ultimilor doi ani au fost discutate de Ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Tudor Ulianovschi, cu șeful Misiunii OSCE in Moldova, Claus

- Schimbare majora! Romanii primesc o veste uriașa! Va avea loc o modificare importanta, potrivit unui proiect de ordonanța al Guvernului. Noul proiect vizeaza pensionarea cu cațiva ani mai tarziu pentru o categorie de romani. Citește AICI ce proiect pregatește Guvernul condus de Viorica Dancila, și…

- Un grup format din 41 de elevi, profesori si reprezentanti ai unor autoritati din domeniul educational din Regatul Unit, Finlanda si Suedia a participat, la Targoviste, la activitatile gazduite si organizate de institutii de invatamant din judetul Dambovita in cadrul proiectului Erasmus + „NEETs – Not…

- Curtea Constituționala din Republica Moldova i-a suspendat, din nou, atribuțiile președintelui de peste Prut, Igor Dodon, in contextul refuzului sau de a numi noii miniștri din Guvernul Filip. Conform Constituției, președintele poate respinge candidaturile doar o singura data, iar daca premierul le…